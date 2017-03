Cobden va debuta pentru România

Aripa de origine engleză Jack Cobden va debuta în naţionala României în meciul de mâine, cu Belgia, din Rugby Europe Championship, programat pe stadionul "Roi Baudoin" din Bruxelles, de la ora 16.00 a României.

Dacă Jack Cobden, jucător legitimat la CSM Bucureşti, va fi titularizat la debutul său, Florin Vlaicu va ajunge la selecţia cu numărul 100, devenind cel mai selecţionat jucător roman din toate timpurile. Debutant pentru România, într-un meci cu Ucraina din 2006, Vlaicu este şi cel mai prolific marcator de puncte din Ovalul autohton, cu 803 puncte. În primul XV anunţat de staff-ul României pentru meciul cu Belgia se află 5 jucători din Franţa, 4 de la Timişoara Saracens, 2 de la CSA Steaua, 2 de la Ştiinţa Baia Mare şi 2 de la CSM Bucureşti.

"Belgia este o echipă curajoasă, care nu are nimic de pierdut, de aceea va da totul, va încerca să ne surprindă, să ne provoace. Astfel de echipe care nu au nimic de pierdut sunt cele mai periculoase pentru că joacă de oriunde şi doresc să demonstreze că pot mult mai mult. Cu siguranţă ne vor pune probleme, dar noi mergem doar cu gândul la victorie, nu exista altă opţiune pentru noi. Trebuie să continuăm pozitiv această campanie de calificare şi asta nu poate fi decât prin rezultate", a declarat recent căpitanul echipei României, Mihai Macovei.

"Mă bucur că am reuşit să ajung să reprezint România de atâtea ori, am aşteptat momentul acesta de când am doborât vechiul record şi sper să continui. Au fost 11 ani frumoşi, cu multe momente bune, cu experienţe de neuitat şi sper ca pe viitor să fie la fel. Echipa României este specială, este locul în care am crescut ca jucător, locul în care am legat multe prietenii, începând de la juniori. Nu mă aşteptam niciodată la asta, lucrurile au venit pe parcurs, şi punctele marcate şi selecţiile. Vreau să continui, să fiu sănătos, să ajut echipa cât pot de mult. Deocamdată anul acesta nu am avut un început prea bun, am avut mai multe accidentări şi sper să trec peste ele. Echipa naţională m-a făcut ceea ce sunt, este o mândrie pentru mine să reprezint România, să fiu aici. De fiecare dată am venit cu plăcere, cu bucuria de a încerca să ajut. Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor care au fost şi care sunt la echipa naţională, pentru că rugbyul este un sport de echipă şi fără ajutorul echipei nu aş fi ajuns la aceste recorduri", a declarat Florin Vlaicu, într-un interviu acordat site-ului FRR.

Primul XV: 1. Ionuţ Badiu (Carcassonne), 2. Eugen Căpăţână (Timişoara Saracens) 3. Alexandru Ţăruş (Beziers), 4. Johan Van Heerden (Ştiinţa Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Tarbes), 6. Viorel Lucaci (CSA Steaua), 7. Mihai Macovei (căpitan; Colomiers), 8. Andrei Gorcioaia (Massy), 9. Vali Calafeteanu (CSM Bucureşti), 10. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 11. Jack Cobden (CSM Bucureşti) 12. Sione Fakaosilea (Ştiinţa Baia Mare), 13. Jack Umaga (Timişoara Saracens), 14. Mădălin Lemnaru (Timişoara Saracens), 15. Cătălin Fercu (Timişoara Saracens).

Rezerve: 16. Andrei Rădoi (Timişoara Saracens), 17. Constantin Pristaviţă (Ştiinţa Baia Mare), 18. Alexandru Gordaş (CSA Steaua), 19. Valentin Popârlan (Timişoara Saracens), 20. Dorin Lazăr (Timişoara Saracens), 21. Florin Surugiu (CSA Steaua), 22. Jody Rose (Timişoara Saracens), 23. Stephen Shennan (Timişoara Saracens).

Belgia: 1. Sep De Backer, 2. Max Dubois, 3. Jean-Baptiste De Clercq, 4. Tuur Moelants, 5. Clement Veeckman, 6. Gillian Benoy, 7. Bertrand Billi, 8. Brieuc Corradi, 9. Kevin Williams (căpitan), 10. Alan Williams, 11. Craig Dowsett, 12. Nathan Bontems, 13. Jens Torfs, 14. Charles Reynaert, 15. Florian Piron.

Rezerve: Thomas Dienst, Christophe Debatty, Sven D'Hooghe, Baptiste Lescarboura, Hendrik Brouwers, Tom Cocqu, Nicolas Meeus, Julien Massimi.

Meciul de la Bruxelles reprezintă a cincea întâlnire dintre "Stejari" şi "Diavolii Negri", primele patru dispute revenind românilor. Ultima dată cele două echipe s-au întâlnit în 2014, la Constanţa, într-un meci din Cupa Europeană a Naţiunilor, ce a contat şi pentru calificarea la Cupa Mondială, România învingând cu 29-10.

Partida va fi transmisă în direct de RugbyEurope.tv şi RugbyTv.ro.