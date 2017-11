Contra ajută jucătorii de valoare care au probleme

Selecţionerul naţionalei României, Cosmin Contra, a explicat convocarea lui Denis Alibec şi Sergiu Hanca pentru amicalele cu Turcia şi Olanda prin faptul că încearcă să îi ajute pe jucătorii de valoare care au probleme.

"L-am chemat pe Alibec şi pentru că Bogdan Stancu este accidentat, iar el este un jucător de valoare. El este într-un moment greu al carierei, un moment în care eu am zis să îi întind o mână de ajutor. Cred că toţi trebuie să-l ajutăm să revină la forma care l-a consacrat. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul lui Hanca", a spus Contra într-o conferinţă de presă.

"Am vorbit cu Hanca şi Filip la telefon. Ei ce să spună? Nu au spus ei, am spus eu. Le-am spus că sunt dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat. Sunt jucători din circuitul naţionalei şi trebuie să încercăm să îi recuperăm pentru că toată lumea are de câştigat. Menirea mea ca selecţioner este să încerc să îi ajut pentru interesul echipei naţionale pe jucătorii de valoare care au anumite probleme. Când eram eu la Dinamo nu s-a întâmplat niciun astfel de episod. Nu ştiu cum aş fi reacţionat dacă se întâmpla când eram acolo", a adăugat selecţionerul.

Atacantul formaţiei FCSB, Denis Alibec, traversează o perioadă slabă la echipa sa de club. El a izbucnit în plâns pe banca de rezerve după ce a fost huiduit de spectatorii prezenţi, joi seara, pe Arena Naţională, la meciul FCSB - Hapoel Beer Sheva (1-1) în momentul înlocuirii sale cu Harlem Gnohere din minutul 70. Vizibil afectat de reacţia publicului, Alibec s-a retras apoi la vestiare fără să mai aştepte sfârşitul partidei. De asemenea, Sergiu Hanca se confruntă cu probleme disciplinare la Dinamo. El şi patru colegi, Steliano Filip, Ionuţ Nedelcearu, Valentin Costache şi Alin Dudea, au consumat băuturi alcoolice în noaptea de dinaintea meciului disputat la Piatra Neamţ, în 26 octombrie, cu Aerostar Bacău, în Cupa României (1-0).

Naţionala s-a reunit la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia pentru pregătirea amicalelor cu Turcia şi Olanda. Primul meci este programat la 9 noiembrie, de la ora 20.15, pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj Napoca, iar al doilea în 14 noiembrie, de la ora 21.00, pe Arena Naţională din Bucureşti. "Pentru mine să joc împotriva unui antrenor cu o asemenea carieră cum este Mircea Lucescu e o onoare. Sper să pregătesc cât mai bine meciul, să arătăm bine şi să câştig. Sperăm să rămânem neînvinşi după aceste meciuri amicale. Mă interesează rezultatul, dar mă interesează în primul rând jocul. Vreau să avem aceeaşi determinare, aceeaşi dorinţă şi poate mai multă încredere pe faza de atac. O să încercăm să fim mai incisivi pe faza ofensivă şi dacă vom avea aceeaşi atitudine de la ultimele două meciuri atunci sigur vom avea şi rezultate.Nu sunt mulţi jucători convocaţi. Sunt două amicale şi încerc să văd cât mai mulţi jucători în puţinul timp pe care îl am la dispoziţie pentru ca la începutul Ligii Naţiunilor să ştiu pe cine pot să mă bazez", a spus tehnicianul.

Contra a menţionat că pentru el nu este important dacă vreunul dintre jucătorii convocaţi va alege să joace în aceste amicale cu tricoul cu numărul 10. "Nu ştiu cine va lua tricoul cu numărul 10. Băieţii discută între ei şi îşi aleg numerele. La meciul cu Kazahstan s-a oferit Gicu Grozav, iar în Danemarca nu s-a oferit nimeni să ia tricoul cu numărul 10. Dar nu cred că e aşa o problemă tricoul cu numărul 10. E o problemă dacă nu câştigăm. Sper cât mai curând să apară un Hagi la naţională. Avem o generaţie la tineret care dă semne că poate să facă pasul în număr mare la prima reprezentativă. Se poate să avem zece ani o generaţie foarte bună", a menţionat Cosmin Contra. El a explicat că va merge în Italia pentru a-l convinge pe Radu Ştefan (Lazio Roma) să revină la echipa naţională a României. "Nu ştiu dacă o să îl avem şi pe Radu Ştefan. Poate e o misiune imposibilă, aşa cum am văzut scris prin presă. Sunt Tom Cruise II... dar eu o să merg la el să îl ascult. O să îi spun şi punctul meu de vedere şi poate o să-l sensibilizez. Nu ştiu, am fost colegi, ştiu cum gândeşte. Dar o să vedem dacă revine la sentimente mai bune", a adăugat selecţionerul.

Cosmin Contra a precizat că nu a primit încă un răspuns de la Cristian Chivu, căruia i-a propus să vină în staff-ul său la echipa naţională. "Încă nu mi-a răspuns. Nu ştiu dacă aştept să răspundă. El e la Coverciano, încearcă să îşi scoată licenţa A şi B. Iar la sfârşitul lui noiembrie când va avea carnetul de antrenor atunci vom vedea ce răspuns va da", a afirmat Contra.

Bogdan Stancu s-a accidentat şi va rata cele două meciuri. Atacantul lui Bursaspor s-a accidentat în meciul cu Kasîmpaşa (2-2), din etapa a 11-a a campionatului Turciei, suferind o contuzie la şoldul drept, recidivă a accidentării care l-a împiedicat să fie apt pentru jocurile cu Kazahstan şi Danemarca din luna octombrie. El a venit la Bucureşti, unde a fost examinat de doctorul naţionalei. Deoarece recuperarea sa în timp util pentru jocurile cu Turcia şi Olanda era improbabilă, staff-ul tehnic şi cel medical au hotărât ca jucătorul să facă recuperarea la echipa de club.

Lotul României pentru cele două partide este format din 29 de jucători:

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Nantes), Costel Pantilimon (Deportivo La Coruna), Bogdan Lobonţ (AS Roma), Florin Niţă (FCSB);

Fundaşi: Mihai Bălaşa (FCSB), Cosmin Moţi (Ludogoreţ Razgrad), Vlad Chiricheş (Napoli), Dragoş Grigore (Al-Sailiya), Cristian Săpunaru (Kayserispor), Alin Toşca (Real Betis Sevilla), Nicuşor Bancu (CSU Craiova), Cristian Ganea (FC Viitorul);

Mijlocaşi: Sergiu Hanca (Dinamo), Răzvan Marin (Standard Liege), Eric Bicfalvi (FC Ural Ekaterinburg), Mihai Pintilii (FCSB), Ovidiu Hoban (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Gheorghe Grozav (Karabukspor), Gabriel Torje (Karabukspor), Ciprian Deac (CFR Cluj), Alexandru Băluţă (CSU Craiova), Florin Tănase (FCSB), Constantin Budescu (FCSB);

Atacanţi: Florin Andone (Deportivo La Coruna), Claudiu Keşeru (Ludogoreţ Razgrad), Denis Alibec (FCSB), George Ţucudean (FC Viitorul).