Contra vrea victoria cu Olanda

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat că gândul său este la victorie în amicalul cu Olanda de mâine, deşi va face mai multe schimbări în primul unsprezece faţă de partida cu Turcia.

Echipa naţională a României întâlneşte azi, la ora 21.00, pe Arena Naţională din Bucureşti, selecţionata Olandei, într-un amical. "Olanda a fost întotdeauna o echipă puternică. Şi în momentul de faţă, chiar dacă trece printr-un moment mai greu în ceea ce priveşte calificările, eu cred Olanda are o generaţie tânără destul de bună care vine din urmă. Sperăm ca la ultimul meci din acest an, băieţii să fie la fel de concentraţi şi responsabili. Gândul nostru este la victorie, indiferent de schimbările pe care le voi face în echipă. Sunt convins că băieţii care vor intra vor avea aceeaşi atitudine şi vom face un meci bun. Nu ştiu câte schimbări vor fi, dar am adus mulţi jucători şi trebuie să îmi fac o părere despre majoritatea celor chemaţi. Pentru că vreau ca la ora începerii Ligii Naţiunilor să ştiu pe cine contez. Şi pentru asta trebuie să vezi jucători. Mai avem două ferestre pentru meciuri amicale în martie şi iunie, dar voi face nişte schimbări în echipa de mâine. Voi menţine câţiva din partida cu Turcia, iar apoi să intre cei pe care nu i-am văzut", a spus selecţionerul.

"Sperăm ca spectatorii să vină în număr cât mai mare şi că va fi o atmosferă plăcută la ora meciului. Aşa că sunt toate ingredientele ca naţionala să facă un meci solid. În afară de rezultat, în amicalul cu Olanda vreau să văd acelaşi lucru din partea băieţilor ca la meciul cu Turcia. Să fim capabili să dominăm în multe momente echipa Olandei, să stăm cât mai departe de poarta noastră, să jucăm un fotbal plăcut şi să ne creăm ocazii. Sperăm ca atitudinea în teren să fie aceeaşi ca în faţa Turciei. Dar ne interesează şi rezultatul, pentru că victoriile îşi aduc linişte şi încredere. Iar aceste lucruri sunt importante pentru viitor. Ca jucător am făcut multe egaluri cu Olanda, pe vremea lui Victor Piţurcă. Dar întotdeauna am avut şanse să câştigăm, olandezii nu ne-au fost niciodată superiori, chiar dacă aveau o generaţie extraordinară. Deci am amintiri bune, nu am pierdut multe meciuri cu Olanda ca jucător", a adăugat Contra.

Cristian Săpunaru şi Ciprian Tătăruşanu au probleme medicale şi sunt incerţi pentru meciul cu Olanda. "Sunt probleme medicale, Săpunaru nu s-a refăcut după accidentarea din amicalul cu Turcia. El este sub tratament, nu a făcut nicio zi antrenament cu lotul de atunci. Şi mai este incert şi Tătăruşanu, care a simţit ieri o durere la spate. Vom vedea dacă va fi apt la ora jocului", a menţionat Contra.

Selecţionerul s-a arătat deranjat de faptul că jucătorilor săi li s-a luat din merite după victoria cu Turcia, precizând că aceştia trebuie lăudaţi atunci când fac un joc bun. "Noi în general luăm din merite. Spunem că Olanda e o echipă slabă, Turcia e echipă slabă şi alte invenţii. Iar băieţii ăştia care au făcut un meci extraordinar nu au niciun merit. Şi mă deranjează pentru că la înfrângeri se spune că sunt cei mai slabi, nu au nicio valoare, că e generaţie ratată... Iar când băieţii merită lăudaţi, nu sunt. Cine ştie e specialist şi analizează meciul foarte bine vede că echipa României nu a lăsat Turcia să joace. Pentru că pe turci dacă îi laşi să joace, de la jumătate în sus au valoare şi pot să creeze probleme. Dar băieţii au înţeles aşa de bine ce le-am cerut încât e anormal să li se ia din merite. Ni se dă la picioare, suntem faultaţi, dar din când în când am merita să nu ne fie luate din merite. Pentru că băieţii se simt şi ei bine când sunt apreciaţi", a menţionat antrenorul.

Cosmin Contra speră ca Mircea Lucescu să îşi pună cât mai curând amprenta asupra selecţionatei Turciei."Nu a fost intenţia noastră să îl băgăm pe Mircea Lucescu în gura presei (n.r. - din Turcia). Dacă era invers, intram eu în gura presei. Îmi pare rău de nea Mircea că e foarte criticat, dar nu a avut timp să îşi pună amprenta asupra jocului naţionalei Turciei. Sper ca în cel mai scurt timp să aibă succes", a afirmat Contra.