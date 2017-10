Copil o ia pe urmele lui Mergea: renunţă la echipa de Cupa Davis

Situat pe locul 74 ATP, arădeanul Marius Copil a spus că, pentru moment, nu va mai juca în echipa României de Cupoa Davis, spunând că şi-ar dori câteva schimbări în cadrul echipei de Cupă Davis.

Cel mai bine clasat român i-a dat mai întâi replica lui Horia Tecău cel care după partida pierdută cu Austria spusese - cu bătaie lungă spre Copil - că e o mândrie să-ţi reprezinţi ţara. Marius a spus pas pentru acea convocare pentru a-şi apăra punctele din ATP. "El câştigă un tur, sunt minimum 45 de puncte, dacă nu 90. Eu ca să ajung la 90 de puncte trebuie să câştig un turneu Challenger. Şi eu dacă aş avea un an în care să joc pe tabloul principal al tuturor turneelor de Masters şi Grand Slam aş face mult mai lejer puncte", a declarat Copil. Copil a continuat tirada şi către Andrei Pavel, căpitanul nejucător: "Mi-aş dori o schimbare, un pic mai mult respect din partea căpitanului, din partea Federaţiei. Mă înţeleg foarte bine cu Andrei în afara tenisului, un băiat extraordinar, dar în plan profesional, mi-aş dori să se implice mai mult". "Să ştiti că am jucat toată viaţa tenis nu pentru România, ci pentru mine, familia mea, antrenori şi atât. Nu pot spune că mă gândeam la România când jucam tenis, de aceea nu îl critic pe Copil în vreun fel. E adevărat că veneam cu mândrie la naţională, dar erau alte vremuri, aşa eram noi atunci educaţi. Nu îi învinovăţesc pe cei care vorbesc acum precum Copil", a spus Ilie Năstase.

Clasat pe locul 47 în lume la dublu, Florin Mergea a lăsat recent să se înţeleagă că motivul renunţării la a mai reprezenta România ar fi legat de neînţelegeri cu staful echipei. “Din păcate nu voi face deplasarea în Israel. Ştiu ca foarte multi dintre voi abia aşteptaţi sa ma vedeţi din nou sub culorile naţionalei. Am muncit foarte mult, alături de echipa mea, în ultimele săptămâni pentru a fi pregătit pentru acest meci. Motivul pentru care nu voi juca nu tine de sănătate, ci de anumite lucruri de ordin intern pe care nu pot sa le fac publice fără a crea un conflict. Cupa Davis a fost şi rămâne unul din motivele pentru care joc tenis şi imi doresc sa revin cat mai repede în echipa, însă sub alte circumstanţe”, a scris Florin Mergea, pe contul său de Facebook. El este al doilea cel mai bine clasat jucător român de dublu după Horia Tecău, ocupant al locului 11.

Jucătorii nominalizaţi de Andrei Pavel, căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, pentru întâlnirea cu Israel (27-29 octombrie, în deplasare) sunt Dragoş Dima (464 ATP la simplu, 1.264 ATP la dublu), Nicolae Frunză (588 ATP la simplu, 663 la dublu), Vasile Antonescu (649 ATP la simplu, 454 la dublu) şi Bogdan Borza (793 ATP la simplu, 1.229 la dublu). România a pierdut ambele partide din acest an, 2-3 cu Belarus şi 1-4 cu Austria, în timp ce Israelul a fost învinsă cu 5-0 de Portugalia şi cu 5-0 de Ucraina. Tricolorii au câştigat toate cele patru meciuri directe cu Israelul din istoria competiţiei.