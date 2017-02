Cu Spania, la Iaşi

Meciul dintre naţionalele României şi Spaniei din 18 februarie, din cadrul Rugby Europe Championship 2016-2018, se va disputa pe stadionul "Emil Alexandrescu" din Iaşi, scrie site-ul FRR.

Partida va începe la ora 14,00, intrarea fiind liberă. "Stejarii" se întorc astfel la Iaşi după ce sezonul trecut au obţinut aici două victorii categorice, 30-0 cu Rusia şi 61-7 cu Germania. "Ne bucurăm să ne întoarcem la Iaşi, o zonă cu o mare tradiţie rugbystică. Pentru noi aceste meciuri din Rugby Europe Championship au o importanţă deosebită pentru că ne pot duce direct la Cupa Mondială din 2019, de aceea este o mare bucurie sufletească să avem Iaşul pe harta noastră spre Japonia. Anul trecut am avut un record de iubitori ai rugbyului prezenţi în tribune, undeva la 10.000 de spectatori, şi îi aşteptăm alături de noi şi acum. 'Stejarii' au nevoie de încurajarea dumneavoastră, au nevoie să fiţi alături de ei în această noua provocare. În plus, să nu uităm că majoritatea jucătorilor de la echipa naţională provin din acea zonă şi va fi un motiv de mândrie în plus pentru ei să joace acasă, în faţa familiilor şi a celor care i-au crescut", a declarat Haralambie Dumitraş, presedintele Federaţiei Române de Rugby, conform sursei citate.

La rândul său, edilul Iaşului, Mihai Chirica, a declarat că în ultimii ani municipiul Iaşi şi Federaţia Română de Rugby au dezvoltat un parteneriat "deosebit de productiv".

"Acesta a avut ca rezultate organizarea la Iaşi a mai multor evenimente sportive de importanţă naţională şi internaţională, printre care amintim finala Cupei Regelui din octombrie 2015 şi meciurile internaţionale din Cupa Europeană a Naţiunilor, susţinute de prima reprezentativă a României de rugby, în luna februarie a anului 2016, în compania formaţiilor similare ale Rusiei şi Germaniei. Aceste evenimente au avut un real impact în rândul publicului ieşean, prezent în număr mare atât la finala competiţiei interne, cât şi la meciurile internaţionale. În sensul continuării cooperării dintre instituţiile noastre, vă aducem la cunoştinţă că suntem deosebit de interesaţi de organizarea în parteneriat a cât mai mult evenimente de natură rugbystica la Iaşi. O primă ocazie pentru dezvoltarea colaborării noastre este reprezentată chiar de meciul naţionalei de rugby a României în compania reprezentativei Spaniei. Vă asigurăm de tot sprijinul pe care îl poate acorda municipalitatea ieşeana în organizarea acestui meci deosebit de important in calendarul competiţional", a declarat Mihai Chirica, potrivit site-ului FRR.

România va debuta în Rugby Europe Championship pe 11 februarie, într-un meci cu Germania la Offenbach. "Stejarii" s-au reunit duminică, 29 ianuarie, în cantonament la Izvorani, urmând ca pe 3 februarie să plece la Lisabona, unde, o zi mai târziu, vor întâlni Portugalia, într-un meci de pregătire. În acest sezon al Rugby Europe Championship, România va disputa două partide pe teren propriu, cu Spania şi cu Georgia. Meciurile României în sezonul 2016-2017 al Rugby Europe Championship: Germania - România (Offenbach, 11 februarie), România - Spania (Iaşi, 18 februarie), Rusia-România (Soci, 4 martie), Belgia-România (Bruxelles, 11 martie), România - Georgia (Bucureşti, 19 martie).