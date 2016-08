Daum are probleme de lot

Selecţionerul naţionalei României, Christoph Daum, a declarat că jucătorii Claudiu Keşeru şi Florin Andone au probleme medicale şi vor rata unul sau două antrenamente în această săptămână.

Naâioanal de fotbal a României întâlneşte pe 4 septembrie, de la ora 21.45, pe Cluj Arena, selecţionata Muntenegrului, în prima partidă a campaniei de calificare la CM 2018. Lotul se pregăteşte la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia până vineri, iar sâmbătă dimineaţa va pleca spre Cluj-Napoca.

"Keşeru a simţit o durere la genunchi şi am decis să iasă din antrenament, dar el rămâne în lot, nu se pune problema. La fel şi Andone a zis că simte ceva în timpul antrenamentului şi i-am zis şi lui să iasă. Nu trebuie să riscăm, faptul că ratează un antrenament sau două nu înseamnă nimic, pentru că mai sunt destule zile până la meci. Nu e bine să ne îngrijorăm, trebuie să căutăm soluţii. Iar eu sunt sigur că toţi jucătorii prezenţi aici se identifică cu echipa naţională, iar în meciul cu Muntenegru îşi vor forţa limitele pentru a câştiga", a spus Daum.

De altfel, Andone a declarat că nu se pune problema să nu poată juca în meciul cu Muntenegru de duminică. "Şi eu am ieşit din antrenament, la fel ca şi Keşeru. Am ieşit ca să nu am probleme mai târziu. Mă supără ceva şi am preferat să mă opresc. Dar nu sunt în pericol să nu pot juca duminică", a afirmat Andone.

Antrenorul german s-a arătat impresionat de modul în care se pregătesc jucătorii la Mogoşoaia. "Jucătorii sunt foarte motivaţi şi îşi depăşesc limitele la antrenamente. Dau mai mult decât le cer pentru că vor să îmi arate potenţialul lor. Ştiu că e vorba despre un nou antrenor şi despre un nou început la naţională, dar uneori trebuie să îi opresc, să reduc intensitatea. Au un caracter fantastic, o mentalitate fantastică. E o atmosferă extraordinară, şi la antrenamente şi în discuţiile cu ei", a menţionat el.

Referitor la partida cu Muntenegru, Daum a afirmat: "Nu e uşor să culegi informaţii despre echipa adversă. Nu prea are rost să analizăm meciul lor cu Turcia pentru că ştim că nu vor folosi aceiaşi jucători. Dar vom găsi informaţii în cele din urmă şi vom pregăti meciul în baza informaţiilor pe care le vom avea. Apoi le vom oferi jucătorilor noştri informaţiile necesare atât despre punctele tari ale adversarilor, cât şi despre cele slabe. Scopul este să ţinem mingea, să o controlăm cât mai mult, iar atunci când o pierdem să o recuperăm cât se poate de repede. În mintea mea îmi doresc să atacam, dar să vedem cât de multe putem pune în practică din aceste lucruri. M-a impresionat dispoziţia jucătorilor de a se schimba în această direcţie".

Daum se va întâlni în perioada următoare cu fostul selecţioner Anghel Iordănescu. "Nu am avut ocazia să mă întâlnesc cu el, o voi face pe 12 septembrie, la Paris. Dar am un mare respect pentru Iordănescu, este un antrenor remarcabil, la fel ca şi Mircea Lucescu, şi consider că ar putea avea un rol important în viitorul fotbalului românesc", a precizat Daum.

Club de amatori

Daum, a declarat, într-o conferinţă de presă, că gruparea belgiană Anderlecht s-a comportat ca un "club de amatori" în transferul lui Nicolae Stanciu de la Steaua. El a explicat că a permis ca Stanciu să plece din cantonamentul naţionalei şi să meargă în Belgia pentru a semna contractul doar pentru a-l ajuta pe jucător. "Am făcut-o pentru Stanciu, nu pentru Anderlecht sau altcineva. Am avut o discuţie mai lungă cu cei de la Anderlecht, sunt foarte supărat pe ei. Nu am o problemă cu Steaua sau cu Stanciu, am o problemă cu Anderlecht. Ei nu au făcut niciun pas şi la finalul zilei nu voiam să intervin în acest transfer, pentru că mutarea este un pas important pentru jucător şi sunt bucuros pentru el. Stanciu este jucătorul meu în perioada asta şi este responsabilitatea mea să îl ajut. Dar Anderlecht a avut o atitudine necorespunzătoare, a acţionat ca un club de amatori. Iar Steaua nu putea face nimic, doar să ne ceară nouă ajutorul. Managementul Stelei a avut o atitudine corectă", a spus Daum. Stanciu a părăsit luni dimineaţă cantonamentul naţionalei, cu permisiunea lui Daum, şi a plecat în Belgia pentru vizita medicală şi pentru a semna contractul cu Anderlecht. El s-a întors luni seara în cantonament, iar marţi dimineaţă a fost prezent la antrenamentul echipei naţionale.