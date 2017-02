Debut cu dreptul

Antrenorul român Constantin Gâlcă a debutat cu dreptul pe banca tehnică a lui Espanyol Barcelona, cu care s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Spaniei, în urma unei victorii cu 2-1, acasă, în faţa formaţiei Levante, în manşa secundă a 16-imilor de finală.

„Cel mai important este că am câştigat. Deşi am fost conduşi cu 1-0, echipa a reacţionat extrem de bine. Ne-am creat multe ocazii şi am făcut foarte bine tranziţia pozitivă. La 1-1 am pierdut mijlocul terenului şi am făcut un pas înapoi. Am şi ratat nişte ocazii şi poate că acest lucru ne-a afectat. Dar spre final am revenit bine în joc şi ne-am impus“, a spus românul după meci. Espanyol este pe locul 12, la 3 puncte peste ultima echipă care retrogradează, dar Gâlcă ştie care este secretul revirimentului. „Trebuie să avem mai multă consistenţă în joc dacă vrem să fim o echipă mare. Avem nevoie de o posesie mai bună şi sunt încrezător că aşa va fi pentru că avem câţiva jucători extrem de talentaţi“, a mai spus Gâlcă.

Întrebat despre ce trebuie schimbat faţă de mandatul fostului antrenor, Sergio Gonzalez, Gâlcă a dat, în stilul său caracteristic, un răspuns diplomat. „Nu vreau să vorbesc despre trecut, ci doar de ce se întâmplă acum la echipă. Am mare încredere în fotbalişti, le-am spus că trebuie să considerăm că plecăm de la «0». E un nou început“, a conchis tehnicianul român.

Debutul lui Costel Gâlcă la Espanyol a fost salutat de toată lumea, presa spaniolă neferindu-se să vorbească la superlativ despre tehnicianul român. Extrem de modest şi de calm, fostul închizător a reuşit să îi cucerească pe iberici în timp record. Toţi jurnaliştii au simţit că Gâlcă a adus la meciul cu Levante „un echilibru în forţă“, într-o săptămână în care pe ecrane va rula Star Wars. Acest echilibru s-a făcut simţit în primul rând în relaţia cu suporterii, care pentru prima oară în acest sezon şi-au susţinut echipa necondiţionat, chiar dacă în prima repriză a fost condusă. „Gâlcă, omul care a schimbat fluierăturile de pe Estadi Cornella-El Prat în aplauze“, scrie Mundo Deportivo, care vorbeşte de diferenţele uriaşe dintre perioada Sergio Gonzalez şi ce se întâmplă acum la clubul catalan.

„Resetul echipei este complet odată cu aducerea lui Gâlcă. Românul a debutat pe banca lui Espanyol şi totul pare acum diferit. Echipa a suferit o transformare vizibilă, chiar dacă tehnicianul abia a apucat să îşi cunoască jucătorii. E vorba de un adevărat miracol, fluierăturile atât de prezente în ultimele luni au fost înlocuite cu aplauze. Jucătorii sunt uniţi, iar fanii au înţeles asta şi au dat senzaţia de tot unitar“, mai punctează sursa. Ziarul catalan Ara vorbeşte despre „Efectul Gâlcă“ şi dedică spaţii importante relaţiei pe care românul a stabilit-o cu fanii. „Gâlcă a schimbat faţa echipei de la primul meci. Într-o noapte a reconcilierii între fani şi echipă, noul antrenor a arătat că vrea să joace un fotbal ofensiv. Este începutul unei noi perioade în istoria lui Espanyol“, scriu catalanii. Primul meci al tehnicianului român în campionat va fi sâmbătă, cu Las Palmas.

În optimi s-au mai calificat La Coruna, Betis şi FC Sevilla, după ce Barcelona şi Cadiz au fost primele echipe care au obţinut biletele pentru faza următoare. Tragerea la sorţi a meciurilor din optimi va avea loc mâine, partidele fiind programate, tot în dublă manşă, pe 6 şi 13 ianuarie. Rezultate: Barcelona – Villanovense (D3) (0-0 în tur, 6-1 în retur), Cadiz (D3) – Real Madrid (Cadiz declarată învingătoare la „masa verde“), La Coruna – Llagostera (D2) 1-1 (2-1), Gijon – Betis 3-3 (0-2), Espanyol – Levante 2-1 (1-1), Sevilla – Logrones (D3) 2-0 (3-0). Aseară au avut loc meciurile Getafe – Rayo (0-1), Eibar – Ponferradina (D2) (0-3), Athletic – Linense (D3) (2-0), Sociedad – Las Palmas (1-2), Malaga – Mirandes (D2) (1-2), Valencia – Barakaldo (D3) (3-1), iar azi sunt programate partidele Celta Vigo – Almeria (D2) (3-1), Atletico Madrid – Reus (D3) (2-1), Granada – Leganes (D2) (1-2), Villarreal – Huesca (D2) (2-3).