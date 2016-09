Derby cu scântei

Steaua a învins campioana Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a şaptea a Ligii I de fotbal.

Unicul gol a fost marcat de brazilianul Fernando Boldrin (45), fostul jucător al Astrei, dintr-o lovitură liberă. Junior Morais a fost eliminat în min. 90, iar între cele două echipe şi staff-uri a izbucnit o altercaţie, în urma căreia au fost trimişi la vestiare Mihai Stoica (Steaua) şi Valentin Covaciu, antrenorul cu portarii al Astrei.

La finalul partidei, Laurenţiu Reghecampf a subliniat că Steaua merita un penalty la capătul primului sfert de oră, atunci când Marius Avram a lăsat jocul să continue în urma contactului din careu dintre Tănase şi Săpunaru. "Am avut un penalty clar la Tănase. Se vede clar cum Săpunaru îl împinge cu ambele braţe", a spus antrenorul roş-albaştrilor. Alin Toşca a fost căpitanul Stelei în meciul pe care roş-albaştrii l-au câştigat cu 1-0 în faţa campioanei Astra Giurgiu. Fundaşul de 24 de ani a purtat banderola în condiţiile absenţei lui Mihai Pintilii şi va continua să o facă până când mijlocaşul se va reface şi va reveni în echipă. "Alin va fi căpitan până va reveni Pintilii", a anunţat antrenorul vicecampioanei, Laurenţiu Reghecampf, la finalul partidei cu Astra. "Îi dorim însănătoşire grabnică şi să vină alături de noi, el e căpitanul nostru", a completat Toşca.

Tehnicianul i-a cerut lui Boldrin să se implice mai mult în joc. "Boldrin bate foarte bine loviturile libere, atunci când are mingea este periculos. Totuşi, el trebuie să facă mult mai multe, pentru că are calitatea necesară, mai ales când avem posibilitatea să schimbăm ritmul şi să fim periculoşi. Atât el cât şi ceilalţi jucători care au venit la Steaua în ultima perioadă mai au multe lucruri de pus la punct", a spus Reghecampf, la finalul victoriei cu Astra, de pe Arena Naţională. "Îl felicit pe Boldrin, este un jucător talentat. Îi mulţumim că a venit la noi. Sper să mai marcheze şi în următoarele meciuri", a declarat şi căpitanul Stelei, Alin Toşca. Boldrin a fost transferat de Steaua, în această vară, chiar de la rivala Astra. Brazilianul a venit alături de William De Amorim, pentru suma de 1 milion de euro.

De partea cealaltă, antrenorul giurgiuvenilor, Marius Şumudică, s-a declarat deranjat de atitudinea finanţatorului Stelei şi a ţinut să-i reamintească acestuia că a câştigat un titlu datorită formaţiei pe care o antrenează el. ”Am văzut că zice Gigi că noi nu ne luptăm cu ei. O să mă duc să mă pregătesc pentru Voluntari. Noi am jucat frumos, să nu zică Gigi după că am băgat autobaza, ca Dinamo. Eu i-am făcut campioni pe cei de la Steaua acum doi ani. Echipa asta l-a făcut campion. Ar trebui să ne aprindă lumânări în fiecare zi. Anul trecut i-am bătut din sufragerie, dar ne mai întâlnim. Acum doi ani la meciul cu Târgu Mureş puteam să odihnesc şi eu 5 jucători, sau în săptmâna premergătoare mi se accidentau vreo 5. Se puteau întâmpla multe, puteau să mănânce o shaorma să facă indigestie”, a mai declarat Marius Şumudică. ”Cu Astra am încheiat. Ei să prindă play-off-ul. Să se bată cu Voluntari”, a fost declaraţia lui Gigi Becali, care l-a deranjat pe antrenorul Astrei, Marius Şumudică.

Antrenorul Astrei consideră inoportună delegarea lui Marius Avram la acest joc. ”E aşa un curent în a câştiga Steaua campionatul. A fost un joc bun. Ne-am ridicat la nivelul viitoarei campioane. Văd că toată lumea îi dă aşa şi face lobby pentru ei. Eu mi-am schimbat discursul şi-i numesc Steaua. Anul ăsta nu mai avem nicio şansă la titlu. Eu cred că delegarea lui Marius Avram nu a fost oportună, eu nu am nimic cu el, dar nu poate să ţină în frâu un asemenea meci. Eu nu spun că a avantajat Steaua, dar fundaşii mei au luat galben în prima repriză şi au jucat cu teamă. La faultul lui Morais nu a ştiut cine a faultat, se ducea la Nicoară. Cred că Avram l-a întrebat pe Meme şi după i-a dat galben lui Morais. Trebuia roşu la Tamaş pentru că Alibec scapă singur spre poartă. Boldrin a făcut foarte multe faulturi şi nu a păţit nimic. Mă bucur pentru Boldrin, pentru că jucătorii mei domină campionatul”, a declarat Marius Şumudică.

Tehnicianul a vorbit şi despre şituaţia lui Constantin Budescu, pe care l-a introdus în repriza a doua, şi a explicat schimbările pe care le-a făcut. ”Budescu nu este pregătit în momentul de faţă, nu e uşor să stai atâtea luni şi să joci după. Noi am avut ocazii de gol. Am văzut că ei au probleme la Mitrea şi am încercat să joc cu Boudjemaa acolo. Dar astea sunt soluţiile pe care le am, nu am alţi jucători”, a mai spus antrenorul. Şumudică poate conduce antrenamentele echipei sale de azi.