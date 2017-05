Despărţire emoţionantă

Luis Enrique, antrenorul Barcelonei, care a încheiat sezonul pe locul 2, a declarat după victoria în faţa lui Eibar (4-2), în ultima etapă, că nu are niciun reproş de făcut nimănui.

"Nu am niciun reproş de făcut nimănui şi cred că nimeni nu poate să facă vreunul. Suntem conştienţi că nu am fost suficient de constanţi. La începutul sezonului, am fost una dintre echipele care câştiga cele mai puţine puncte acasă. Am încercat totul până la capăt, dar fără să reuşim să răsturnăm situaţia. Real a câştigat titlul şi nu mai este nimic de făcut. Trebuie să-i felicităm", a precizat tehnicianul echipei catalane. "În privinţa finalei de Cupă de sâmbătă (cu Alaves), vom încerca să adăugăm un nou titlu în istoria acestui club. Dar vreau să mulţumesc publicului de pe Camp Nou, care ne-a susţinut ca de fiecare dată, iar eu am primit numai semne de afecţiune. Mă simt privilegiat pentru anii petrecuţi aici... Vreau să reţin afecţiunea pe care am primit-o din partea fanilor noştri şi nu mă interesează ce cred alţii. Am venit aici pentru a fi un lider şi graţie jucătorilor mei, am câştigat titluri. Am făcut totul în maniera mea, în stilul meu, şi dând totul până la capăt, până în ultimul moment. Nu pot să reproşez nimic nimănui. 'Barca' mi-a dat încredere ca jucător şi ca antrenor. Dar acest vapor nu va fi niciodată uşor de condus", a conchis Enrique. Real Madrid a cucerit al 33-lea titlu de campioană a Spaniei din istoria sa, în urma victoriei cu 2-0 înregistrată în deplasare, în faţa formaţiei Malaga, duminică seara, în cea de-a 38-a etapă (ultima) a sezonului.

Partida cu Eibar a fost ultima pentru Luis Enrique pe banca Barcelonei pe Camp Nou, acesta anunţând încă din februarie că nu îşi va prelungi contractul. Fanii au ţinut să îi facă o primire pe măsură tehnicianului de care s-au legat succese catalanilor în anii 2014-2017. Ceremonia a fost "simplă şi sobră", aşa cum şi-a dorit şi antrenorul de 47 de ani, care nu voia ca atenţia jucătorilor înaintea meciului din ultima etapă să fie distrasă în vreun fel. Un steag uriaş a fost prezent la tribuna a doua pentru a-i mulţumi lui Enrique pentru cele trei sezoane petrecute la Barcelona.

"Pentru totdeauna, unul de-ai noştri", a fost mesajul fanilor. Şi grupul de suporteri l'Espai d'Animacio - de la una dintre peluze - a pregătit o coregrafie specială pentru Luis Enrique. În trei ani cu antrenorul în vârstă de 47 de ani pe bancă, Barcelona a cucerit şapte trofee: două titluri, două Cupe, Supercupa Spaniei, Cupa Cupelor şi Supercupa Europei. Acestora li se poate adăuga Cupa Spaniei din acest sezon, unde Barca e marea favorită a finalei cu Deportivo Alaves.