Dică a fost sceptic la numirea în funcţie

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a mărturisit că, în momentul în care a fost numit în funcţie, nu s-a gândit că va reuşi să califice echipa în primăvara europeană.

"În general, sunt un tip rezervat, dar mă bucur că am reuşit calificarea. Nu mă gândeam, la început, că voi reuşi să mă calific în primăvara europeană, voiam doar să mă calific într-o grupă europeană. Ne-a lipsit al doilea gol ca să obţinem această victorie, pentru că eu consider că cei de la Beer Sheva, în afară de gol, nu ne-au pus probleme. Nu am reuşit să ne concretizăm ocaziile. Am văzut şi eu faza cu henţul, dar nu vreau că comentez arbitrajul", a afirmat Dică.

Tehnicianul în vârstă de 37 de ani a explicat şi schimbările făcute în echipă: "V-aţi învăţat că vă anunţă echipa în ziua jocului (n.r. - George Becali). Nu am nicio problemă. Schimbări am făcut în echipă, pentru că jucăm din trei în trei zile, e greu, se acumulează". Denis Alibec a părăsit terenul în lacrimi, în momentul schimbării, lucru pe care Dică nu l-a observat în timpul meciului: "Am aflat după joc că a avut această reacţie, îmi pare rău pentru el, pentru că nu trece printr-o perioadă bună. El trebuie să aibă încredere în el, să facă sacrificii şi sper să ajute mai mult. Eu am văzut că l-au aplaudat suporterii".

"Ne aşteptam la un joc greu azi, pentru că cei de la Hapoel Beer Sheva au o echipă foarte bună. Ne-au surprins puţin la începutul jocului pentru că mă aşteptam să joace 4-3-3 şi ei au început cu 3-4-1-2. Dar apoi am reglat lucrurile din mers şi ne-am impus jocul. Mă simt foarte bine, mai ales că sunt la început de carieră şi reuşesc această performanţă de a califica echipa în primăvara europeană după 4 jocuri. E important pentru noi că am reuşit calificarea repede. Meritul este al băieţilor, pentru că ei au fost pe teren şi s-au dăruit. A fost o bucurie normală în vestiar. Acest club are o tradiţie şi face performanţă în fiecare an. Jucătorii au mai fost în primăvara europeană, în schimb, pentru mine, ca antrenor, este într-adevăr o performanţă. Dar pentru clubul nostru este un lucru normal să ajungă în primăvara europeană. Pentru că se investesc mulţi bani şi se aduc aceşti jucători", a spus el.

Tehnicianul susţine că echipa sa are o problemă la fazele fixe şi afirmă că Hapoel Beer Sheva se va califica în primăvara europeană de pe locul doi al grupei. "Şi la Craiova am primit un gol din fază fixă, aşa s-a întâmplat şi acum. Nu ne-am organizat prea bine la golul lor şi am pierdut marcajul. Avem o problemă la aceste faze fixe, le spun mereu băieţilor să se concentreze şi să se organizeze mai repede la aceste faze. Bălaşa trebuia azi să îl ia în marcaj pe Sahar, dar ei au bătut repede în zona lui Junior Morais, el nu a fost atent, apoi au recentrat şi am primit acel gol. Dacă nu se întâmpla asta, era foarte greu ca adversarii să ne dea gol. Îmi pare rău că nu am reuşit să câştigăm, pentru că în repriza a doua consider că am jucat mai bine, ne-am creat mai multe ocazii clare. Dar important este că am obţinut calificarea. Hapoel Beer Sheva îmi place foarte mult, am avut două meciuri foarte grele. Cred că Beer Sheva, după cum am văzut eu, se va califica în primăvara europeană de pe locul doi al grupei", a afirmat antrenorul.

Dică nu a dorit să discute despre faza din minutul 52 în care FCSB trebuia să primească un penalty ca urmare a henţului făcut de Miguel Vitor, dar a menţionat că susţine introducerea arbitrajului video. "Nu am comentat niciodată arbitrajul, aşa că nu o să comentez nici acum. Eu sunt de acord cu arbitrajul video pentru că întotdeauna vreau să fim arbitraţi corect. Nu vrem să ne ajute cineva",a adăugat el. Jucătorii echipei FCSB vor fi premiaţi de club pentru calificarea în primăvara euroneană. "Va fi o primă pentru această calificare în primăvara europeană, aşa cum s-a acordat primă şi pentru calificarea în grupele Europele League", a spus Dică, fără să dezvăluie suma.