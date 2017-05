Dică nu va primi derogare

Nicolae Dică, tehnician care nu deţine licenţa Pro, a declarat că îşi doreşte să fie antrenor principal al echipei FCSB şi în acte, precizând că aşteaptă o derogare din partea Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal.

Dan Apolzan, şeful Şcolii de Antrenori din România, i-a tăiat elanul lui Dică, afirmând că tehnicianul va avea nevoie de un antrenor cu licenţă Pro pentru a sta pe bancă. "Din punctul meu de vedere, el e foarte avantajat în acest moment. Dică poate să conducă echipa de pe bancă, poate să-şi motiveze băieţii cât timp există şi un antrenor cu licenţă Pro pe bancă. El nu poate primi nicio derogare. De doi ani şi jumătate nu s-a acordat nicio derogare. Şi Claudiu Niculescu a fost într-o situaţie asemănătoare, avea o ofertă din Liga 1, însă nu i s-a dat derogare. Noi am schimbat regulamentul când a fost cazul Rădoi", a declarat Apolzan.

Şeful Şcolii de Antrenori spune că Dică se va putea vedea cu licenţa Pro în mână abia anul viitor: "Cursurile pentru licenţa Pro se termină anul viitor în noiembrie. Am făcut o propunere la UEFA şi dacă vom reuşi să comprimăm modulele, atunci vom termina în iunie anul viitor. Noi acum suntem la modulul 2 din 19".

Cel mai probabil Nicolae Dică va fi ajutat la FCSB de Ţiţi Dumitriu, care deţine licenţa Pro. "Dacă va fi nevoie eu voi accepta să-l ajut pe Dică. Dacă va fi să fiu numit principal în acte, eu îl voi lăsa pe Dică să facă tot ce vrea. Eu aş fi doar soluţia pentru rezolvarea problemei lui cu licenţa Pro. Nu aş putea să intervin eu peste el. E un tip capabil", a declarat Ţiţi Dumitriu. Cei doi au mai lucrat împreună şi-n sezonul 2014-2015: "Eu am mai lucrat cu Dică. E un antrenor care face lucruri frumoase. Colabora foarte bine cu Mirel, făceau nişte antrenamente de primă ligă, discutau. E un antrenor care a demonstrat odată cu promovarea în Liga a 2-a. E un antrenor format, care a avut şansa să fie la Steaua şi înainte şi ca jucător, dar şi ca secund. Să ştiţi că se implica foarte mult. Numirea lui Dică e cea mai bună alegere pentru Steaua. Cred că în acest moment lotul Stelei e cel mai bun din ţară. După ce vor aduce câţiva jucători pentru a umple câteva goluri cred că vor fi şi mai puternici", a mai spus Ţiţi Dumitriu

În ceea ce-l priveşte, Dică a menţionat că a ajuns la un acord cu Becali pentru un contract pe 1 an, cu posibilitatea prelungirii dacă îşi va îndeplini obiectivele. "Durata contractului va fi un an de zile. Aşa am dorit şi eu, aşa a dorit şi domnul Becali. Mi se pare normal, pentru că dacă voi avea performanţe sigur că se va prelungi contractul pe anul următor. Dacă nu mă simţeam pregătit să antrenez Steaua nu acceptam să vin. În legătură cu venirea unui antrenor cu licenţă Pro voi vedea în zilele următoare. Dar eu mi-aş dori să fiu antrenor principal şi în acte. Am avut discuţii cu cei de la federaţie şi aştept acest lucru", a spus Dică, prezent la Centrul de Fotbal Mogoşoaia la o prezentare practică a selecţionerului Christoph Daum în faţa tehnicienilor înscrişi la cursul Pro.

Antrenorul a afirmat că nu a semnat deocamdată contractul cu FCSB şi a precizt că nu va fi o problemă să rezilieze înţelegerea cu SCM Piteşti, club din Liga a III-a: "Am vorbit la Piteşti, nu este nicio problemă să plec. Deocamdată nu am semnat cu FCSB. Am discutat cu domnul Becali şi MM (n.r. - directorul sportiv Mihai Stoica) şi ne-am înţeles. Dar la momentul acela Reghecampf nu reziliase, iar eu nu puteam să semnez. Eu mai am două etape cu SCM Piteşti, iar apoi va trebui să semnez (n.r. - cu FCSB). Este o trecere mare pentru mine, de la Liga a III-a la Steaua... Sper să ajung până la urmă, pentru că nu am semnat acum. Mi-am dorit să ajung antrenor la cea mai titrată echipă din România. Eu am spus din 2010 că vreau să antrenez Steaua. Ştiam atunci că în momentul în care voi pune stop carierei de jucător voi începe să antrenez. Eu la Steaua realizasem cele mai mari performanţe şi era normal să îmi doresc să antrenez această echipă". Dică susţine că nu are nicio problemă să lucreze cu finanţatorul Gigi Becali. "Nu am nicio emoţie să lucrez cu domnul Becali, îl cunosc foarte bine, ştiu ce am vorbit. Am capacitatea să gestionez aceste lucruri", a adăugat el.

FCSB a ratat câştigarea titlului în ediţia 2016-2017 a Ligii I în faţa lui FC Viitorul. Cele două echipe au încheiat cu acelaşi număr de puncte în clasament, 44, dar departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe din play-off, echipa lui Hagi câştigând cu 3-1 pe teren propriu şi remizând la Bucureşti, 1-1. Conducerea FCSB contestă câştigarea titlului de către FC Viitorul, deoarece susţine că Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) prevede că în calculul punctelor obţinute în meciurile directe cu gruparea din Ovidiu se iau toate cele patru partide disputate în sezonul 2016-2017, nu doar meciurile din play-off, cum menţionează LPF. Becali a anunţat, la 13 mai, că formaţia sa e campioană, deşi LPF a decernat titlul echipei FC Viitorul, precizând că va merge la TAS pentru a se face dreptate.

Felicitări de la Daum

Selecţionerul naţionalei României, Christoph Daum, i-a urat mult succes în funcţia de antrenor al echipei FCSB lui Dică, precizând că experienţa acumulată ca jucător la Steaua şi prima reprezentativă îl va ajuta pe acesta în noua carieră. "Am auzit despre instalarea lui Nicolae Dică la Steaua, dar nu e important dacă eu cred că este o alegere bună. Îi urez mult succes, a fost un jucător foarte bun al Stelei şi al echipei naţionale şi cu siguranţă a acumulat multă experienţă. Iar acum face următorul pas, cel spre antrenorat", a declarat, luni seara, Christoph Daum.

Tehnicianul german a menţionat că din punctul său de vedere nu există dubii că FC Viitorul este campioana României. "Pentru mine e clar cine este campioana. După prima rundă (n.r. - campionatul regulat) a fost FC Viitorul, iar după cea cea doua (n.r. - play-off) a fost egalitate cu FCSB. Există însă o regulă conform căreia contează rezultatele directe. Aşa că pentru mine nu există niciun dubiu. Cei de la Steaua pot face ce doresc mai departe, tot ce cred ei că are sens", a precizat el.