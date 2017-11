Dică se aşteaptă la un meci greu

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte azi, de la 20.45, în deplasare, formaţia CSM Poli Iaşi, într-o partidă contând pentru etapa a 18-a a Ligii I.

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat că formaţia CSM Poli Iaşi are jucători care pot face diferenţa, precum Andrei Cristea, Jo Santos, Platini şi Pedro Mendes, şi de aceea se aşteaptă la un meci foarte greu. „Întâlnim mâine o echipă bună a Ligii I, o echipă cu jucători cu experienţă, care face un presing avansat, care nu se fereşte de posesie şi nu refuză jocul. De aceea consider că ne aşteaptă un meci foarte greu mâine la Iaşi. În plus, şi când eram secund la Steaua aveam problema asta a rezultatului în campionat după meciurile naţionalei. Nu reuşeam să câştigăm când veneam după această pauză prilejuită de meciurile naţionalei. Dar sper ca mâine să spargem acest ghinion şi să reuşim să câştigăm. Iaşi are jucători cu calitate de la mijloc în sus, mă refer la Andrei Cristea, la Jo Santos, la Platini, la Pedro Mendes. Sunt jucători care pot face diferenţa în duelurile unu contra unu. Ei trec printr-un moment foarte bun, chiar dacă au pierdut meciul cu CFR Cluj. Azi i-am avut prima oară la antrenament pe cei 10 jucătorii care au fost convocaţi la loturile echipelor naţionale. Dar toţi sunt jucători valoroşi şi cu experienţă şi sunt sigur că vor da totul mâine pentru câştiga cele trei puncte", a spus el.

Fundaşul Mihai Bălaşa este apt pentru partida de vineri, însă Romario Benzar va reveni abia în meciul de săptămâna viitoare din Europa League. „Mihai Bălaşa s-a antrenat normal astăzi. El spune că mai simte ceva acolo, dar se pare că e OK pentru a juca în partida de la Iaşi. El a simţit ceva la încălzire la naţională şi nu a vrut să rişte intrând pe teren cu Olanda. Iar în ceea ce îl priveşte pe Benzar sper ca sâmbătă sau duminică să se antreneze normal şi cred că va fi apt de joc la meciul din Europa League cu Plzen. Am rotit jucătorii şi până acum, pentru că mi-a fost frică de accidentări. Aşa că şi la meciul cu Plzen vor evolua alţi jucători faţă de cei care vor intra pe teren mâine seară la Iaşi. Dar asta nu înseamnă că nu tratăm serios competiţia Europa League. Mergem acolo să încercăm să luăm cele trei puncte", a explicat antrenorul.

Dică speră ca Denis Alibec să înceapă să marcheze chiar de la meciul cu CSM Poli Iaşi de vineri: „Am văzut un lucru pozitiv la el în momentul în care l-am readus la echipă. Am văzut o schimbare la el. Sper ca schimbarea să îl ţină cât mai mult, să aibă evoluţii cât mai bune, să ajute echipa şi să marcheze cât mai multe goluri, pentru că asta aşteptăm toţi de la un atacant. M-aş bucura ca Alibec să înceapă să dea goluri de la meciurile următoare".

Fotbaliştii De Amorim, Cătălin Golofca şi Marian Pleaşcă nu fac parte din lot pentru meciul de la Iaşi, a anunţat Dică. „Ei nu fac parte din lot pentru această partidă. Ei vor merge la echipa a doua a clubului care joacă mâine. Am considerat că e mai bine pentru ei să meargă să joace la echipa a doua decât să stea să se antreneze", a adăugat Nicolae Dică.