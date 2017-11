Dimitrov este campionul campionilor

Jucătorul bulgar Grigor Dimitrov (6 ATP) a câştigat Turneul Campionilor de la Londra, după ce l-a învins cu 7-5, 4-6, 6-3, pe belgianul David Goffin (8 ATP).

Bulgarul s-a impus la capătul unui meci strâns, care a durat două ore şi jumătate. În debutul partidei el şi-a pierdut serviciul de două ori, dar a reuşit trei break-uri şi şi-a adjudecat primul set. Următoarele două seturi au fost decise de câte un break. La final, Dimitrov şi-a felicitat adversarul şi a mulţumit echipei şi familiei pentru sprijinul de care a avut parte de-a lungul turneului. "Au fost două săptămâni fantastice pentru mine. Este o mare onoare pentru mine să joc aici. Lăsând tenisul la o parte, David este un băiat extraordinar. De asemenea, loveşte mingea foarte bine şi merită felicitări. A reuşit să progreseze foarte mult în ultimele luni şi, mai ales, în această săptămână. Sunt extrem de mândru că am jucat împotriva lui în finală. Nu am cuvinte. Echipa mea a fost fantastică, familia la fel. O persoană care a jucat un rol important a fost prietena mea Nicole (n.r. - cântăreaţa americană de pop Nicole Scherzinger). Este undeva pe aici, ascunzându-se", a afirmat Dimitrov, la finalul partidei.

"Acum încerc să realizez ce am reuşit. Voi discuta cu echipa mea, vom reevalua anul întreg, o să vedem ce am făcut şi ce putem îmbunătăţi. Desigur, unul din principalele mele obiective, acum, este să câştig un Mare Şlem, pentru că este unul din visele mele. Şi cred că, pas cu pas, mă apropii. Am avut bune rezultate în trecut, dar trebuie să fiu mai constant, să-mi cresc nivelul de joc la aceste evenimente. Desigur, este o reuşită extraordinară, dar pot încă să dau mai mult", a afirmat Dimitrov.

"Referitor la meciul cu Goffin, am fost un pic obosit. Am jucat mai multe meciuri consecutive împotriva unor adversari foarte puternici. Dar eu cred că pe parcursul întregii săptămâni, am menţinut un nivel de joc superior. Ştiam că David va încerca ceva nou, că va fi agresiv şi nu mă va lăsa să-mi fac jocul aşa cum îmi doream. Dar am depăşit situaţia, mi-am impus să fiu mai agresiv ca de obicei şi am reuşit să câştig. Am fost un pic nervos la finalul meciului, dar cred că era normal. Acum, mă bucur pentru reuşita mea", a mai spus Dimitrov.

"Am fost un pic obosit în setul trei. Iar Grigor a profitat. A fost foarte solid. A jucat foarte bine. Grigor a fost imbatabil această săptămână. A jucat un tenis superb, solid de la început până la final. Deci merita pe deplin să câştige acest turneu. După această săptămână, eu cred că sunt mai bun din punct de vedere mental, dar şi fizic. Mi-am dovedit ce pot, că îmi merit locul unde mă aflu, pentru că, ştiţi cum este, când intri în Top 8, ai tendinţa să te gândeşti că poate nu eşti la nivelul acela. Dar mi-am dovedit că îmi merit locul şi sunt mândru de ce am reuşit, chiar dacă sunt decepţionat de rezultat", a declarat Goffin.

"A fost o săptămână fantastică. Cred că sunt un jucător mai bun decât înainte. În ce priveşte finala Cupei Davis cu Franţa, va fi diferit, o atmosferă diferită. Este adevărat că au fost mulţi suporteri bulgari la finală. Dar chiar dacă multă lume l-a susţinut pe Grigor, a fost o atmosferă frumoasă. Săptămâna viitoare, va fi diferit, vom juca contra Franţei, în Franţa, pe o arenă de 27.000 de locuri, şi va fi mult zgomot. O să încerc să mă odihnesc un pic şi să fiu gata pentru o nouă săptămână dificilă", a conchis finalistul de la Londra.

A fost prima finală din istoria Turneului Campionilor disputată între debutanţi, Goffin fiind rezervă anul trecut. Ultimul debutant care a câştigat titlul a fost spaniolul Alex Corretja, contra compatriotului său Carlos Moya, în 1998, când finala s-a jucat la Hanovra. Goffin şi-a trecut în palmares două trofee anul acesta, la Shenzhen şi Tokyo, iar în weekend-ul următor va juca finala Cupei Davis.

În ceea ce priveşte clasamentul ATP, lider la final de sezon este spaniolul Rafael Nadal, în timp ce pe locul secund se află elveţianul Roger Federer. Românul Marius Copil a coborât două locuri faţă de săptămâna trecută şi se află pe 94.

Finala de dublu de la Turneul Campionilor a fost câştigată de finlandezul Henri Kontinen şi australianul John Peers (cs 2), care i-au învins eu 6-4, 6-2 pe Lukasz Kubot şi Marcelo Melo (Polonia, Brazilia; cs 1). Kontinen, Peers este prima echipă care câştigă Turneul doi ani la rând, la 13 ani după performanţa fraţilor gemeni Mike şi Bob Bryan. Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer (cs 3) au părăsit competiţia după trei înfrângeri în grupa Eltingh/Haarhuis.