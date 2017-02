Dinamo, fără punct în 2017

Echipa Dinamo a făcut un pas greşit în cursa pentru locurile de play-off, la Chiajna. Concordia s-a impus cu 2-1 în faţa trupei lui Andone.

Antrenorul Ioan Andone se gândeşte să plece de la Dinamo dacă nu prinde play-off-ul. Tehnicianul e supărat după 1-2 cu Concordia Chiajna pentru că jucătorii săi nu au respectat ceea ce s-a pregătit în pauza competiţională. "Suntem de cascadorii râsului, au două lovituri libere şi ne dau două goluri. Şi tu domini tot jocul, sau dai impresia asta! Am avut posesie, nu şi ocazii. N-am văzut mingi în careu. Problema e că dacă mai faci gafele pe care le-ai făcut cu Viitorul şi azi... Am luat rei goluri din lovituri lilbere. În pregătire de ce nu le-am făcut?! Lucrurile sunt destul de grave. Nu se vede munca depusă, din cauza lipsei de concentrare. Îşi doresc, dar nu realizează ce e Dinamo. Câţi jucători am schimbat de când am început? S-a dereglat echipa. L-am folosit pe Dielna pentru că nu era Marici. Am jucat cu 3 fundaşi ca să-l protejez pe Dielna cu Ceccarelli. E primul lui meci, n-a jucat de foarte mult timp. O să vedem dacă rămân la Dinamo dacă nu prindem play-off-ul. Dacă nu suntem pe locurile 1-2, contractul se rupe, am declarat asta de la început. Ştiu ce am greşit, o să analizez cu jucătorii, una am pregătit şi alta a fost în teren. E dezastru dacă ratăm play-off-ul. Avem salariile la zi, totul e în regulă. Rednic a terminat pe 4, voiam să terminăm pe 2 cel puţin, dar dacă nu se poate... undeva s-a greşit. E greu de intrat în play-off, dacă Mediaşul îşi ia punctele înapoi...", a zis Andone pentru Look TV.

Înfrângerea lui Dinamo nu le-a picat deloc bine fanilor "câinilor", care au taxat prestaţia echipei, care acum are şanse mici să mai prindă play-off-ul Ligii 1. "Plecaţi cu toţii, lăsaţi-ne! / Dinamo nu e o afacere!" şi "Demisia!", au fost scandările preferate ale suporterilor dinamovişti care au făcut deplasarea la Chiajna, printre huiduielile de rigoare. Au început încă din timpul jocului, iar tensiunile au continuat şi la final, când jucătorii, vizibil dezamăgiţi, s-au dus să-şi salute fanii, dar au păstrat distanţa, nereuşind să smulgă decât alte reproşuri şi fluierături. Antrenorul Ioan Andone, una dintre ţintele principale ale reproşurilor, le-a dat dreptate fanilor şi a spus că până şi el ar fi strigat la unison, dacă ar fi fost în tribună. Tehnicianul a spus că nu există scuze, pentru că Dinamo, dacă se respectă trebuie să câştige pe terenul Concordiei Chiajna. "Ce să facă şi ei? Ce pot să zică? Să mă aplaude, sau ce să facă? Păi, nu-i normal? Şi eu, dacă eram în tribună, strigam. Nu contează că au venit jucătorii mai târziu, nu contează că s-au vândut fotbalişti, nu contează astea! Eşti Dinamo Bucureşti! Dacă te respecţi! Acum, ştii cum e, e greu cu respectul ăsta! Trebuie să te impui în teren, vii aici să câştigi", a declarat Ioan Andone, la finalul meciului.