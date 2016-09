Dinamo vrea 3 puncte

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Ioan Andone, a declarat, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa are nevoie de o victorie în partida din deplasare cu ASA Târgu Mureş de azi, mai ales după semieşecul din etapa precedentă (scor 1-1) cu Gaz Metan Mediaş.

Echipa Dinamo întâlneşte azi, de la ora 20.30, în deplasare, formaţia ASA Târgu Mureş, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a a Ligii I la fotbal. "Întâlnim ASA Târgu Mureş într-un moment bun, după calificarea în semifinalele Cupei Ligii. Este o echipă cu jucători cu experienţă, jucători care au câştigat campionate cum sunt Constantin sau Mureşan. Iar în atac îi au pe Surdu, pe Zicu, doi jucători care pot decide soarta unei partide. Dar noi mergem să câştigăm acolo, avem nevoie de victorie, mai ales după semieşecul cu Gaz Metan Mediaş. Va fi dificil şi în condiţiile în care eu am avut opt jucători la echipele naţionale. Penedo abia ieri s-a prezentat, de asta nici nu e în lotul pe care îl vom deplasa. În schimb, Dan Nistor merge cu noi la Târgu Mureş, Adam Nemec la fel, deci posibil să fie titulari. Unul dintre ei chiar are şanse mari", a spus Andone. Tehnicianul a precizat că este posibil ca Dinamo să mai achiziţioneze un jucător străin. "Suntem aproape în formulă completă acum, s-ar putea să mai vină un jucător străin, vedem. E bine acum, am concurenţă pe toate posturile şi consider că ne-am întărit. De la meci de meci trebuie să fim mai buni şi mai competitivi faţă de primele meciuri ale sezonului", a adăugat el.

În cadrul conferinţei de presă, Dinamo a prezentat şi noile transferuri: Dan Nistor, Luka Maric, Adam Nemec şi May Mahlangu. Nistor a declarat că Dinamo se poate lupta la titlu deoarece joacă fiecare meci la victorie. "Normal că se poate să ne luptăm pentru titlu, Dinamo e cea mai mare echipă din România. Are cei mai frumoşi fani şi trebuie să mergem la victorie la fiecare meci. Câştigând fiecare meci vom fi acolo sus. Eu sunt destul de bine din punct de vedere fizic, a fost o perioadă mai grea, dar acum mă bucur că s-a concretizat transferul şi sunt pregătit să dau totul pentru Dinamo", a spus Nistor.

Atacantul slovac Adam Nemec a afirmat că îşi doreşte să câştige un trofeu cu noua sa echipă. "Sunt cinci zile de când sunt aici, nu e uşor să spun cât de puternică e Dinamo. Trebuie să mă adaptez aici, să analizez şi sper eu să fim la cel mai înalt nivel. Îmi propun să joc cât mai bine şi să câştig un trofeu cu noua mea echipă", a adăugat slovacul de 31 de ani. May Mahlangu, mijlocaş sud-african în vârstă de 27 de ani, a declarat că a ales să semneze cu Dinamo după ce a discutat cu Gabriel Torje, cel cu care a fost coleg la Konyaspor în 2015. "Am vorbit cu Torje, mi-a spus câteva lucruri despre Dinamo şi am decis să vin aici. Totul este în regulă, acum aştept să vină cartea verde şi să pot juca. Dinamo este o echipă care îşi propune să câştige meci după meci, sper să fiu în lot începând cu săptămâna viitoare", a afirmat Mahlangu. La rândul său, fundaşul croat Luka Maric a declarat că îşi doreşte un rezultat pozitiv în meciul de luni cu ASA Târgu Mureş. "Suntem pregătiţi pentru meciul de mâine, sper ca la final toţi să fim mulţumiţi de rezultatul de pe tabela de marcaj. Ştiu că Mevlja este un jucător bun, îmi doresc să-l înlocuiesc cu succes", a precizat Maric.