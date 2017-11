„Dirijorul a fost prezentat oficial”

Lucian Sânmărtean a fost prezentat oficial la FC Voluntari, dar nu va evolua în următorul meci pe care ilfovenii îl vor disputa în deplasare, cu Gaz Metan. Mijlocaşului de 37 de ani nu i-a sosit cartea verde.

„Dirijorul" a explicat de ce a ales Voluntari şi a fost nevoit să refuze Dinamo, un club cu pretenţii mult mai mari. Mijlocaşul a semnat cu ilfovenii până la finalul sezonului. „E mai greu de explicat de ce am ales Voluntari. Am găsit mediul propice. E o echipă care mă lasă să îmi revin. La un alt club, precum Dinamo, nu avea nimeni răbdare cu mine. Aici am mai multă linişte decât la Dinamo. Am vorbit cu Mutu, i-am spus că voi fi expus, cum s-a întâmplat la Steaua. Sper că nu s-au supărat. Am experienţa să îmi aleg singur drumul. Adi Mutu a explicat de ce nu am ales Dinamo. Aş fi fost mereu judecat. Problemele lor nu mă privesc. Îmi pare rău de Miriuţă. E un antrenor bun. Lotul nu e atât de slab. Am avut oferte de afară. Voiau să mă vadă jucând. Una e să faci antrenament în grup, alta e singur. M-am antrenat alături de Falemi. A trebuit să dau bere zilnic, m-au primit cu braţele deschise în fiecare zi", a spus Sânmărtean, într-o conferinţă de presă.

Cu opt etape rămase de disputat din sezonul regulat, Voluntari e pe locul 10, cu 21 de puncte acumulate. Echipa lui Niculescu mai poate spera încă la play-off, de care o despart în acest moment 7 puncte. „Vreau să intru cu Voluntari în play-off şi să ne luptăm şi la titlu. Echipa e una foarte bună, un antrenor care îşi cunoaşte jucătorii. Un alt aspect, sunt aproape de fetiţa mea şi în fiecare zi plec să o văd. Am o vârstă. Mă simt bătrân, mai experimentat şi dornic de a demonstra. Mi-a plăcut şi acasă, dar încă nu simt că e momentul să spun stop. Prin experienţă, pot ajuta tinerii. Durează până voi prinde ritmul de joc. Am dificultăţi şi se vor vedea şi pe teren. Voi face 38 de ani şi voi fi întrebat „bătrâne, nu crezi că e cazul să te laşi?", a spus Lucian, care va purta numărul 17.

„Din păcate nu îl vom folosi în următorul meci. Nu a venit cartea verde. O fi cald în acea zonă. De săptămâna viitoare va juca cu siguranţă. Poate la început nu va da randamentul dorit de toţi, pentru că nu a avut meciuri în picioare de multe luni. Despre Lucian sunt puţine lucruri de spus. Nu are nevoie de nicio prezentare. După ultimele luni în care s-a antrenat cu noi, mă bucur că a semnat. Sunt convins că va aduce un plus echipei în următoarele meciuri. Nu are sens să vorbim de valoarea lui ca jucător şi ca om. Avem nevoie de valoarea lui", a comentat şi Claudiu Niculescu, în conferinţa de presă.