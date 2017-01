Doar o româncă mai joacă la Australian Open: Cîrstea este în turul 3 la Melbourne

Sorana Cîrstea (78 WTA) s-a calificat în turul al treilea al turneului de Mare Şlem de la Australian Open, disputat pe suprafaţă dură şi dotat cu premii în valoare totală de 50 de milioane de dolari.

În turul 2, Sorana Cîrstea a trecut de spaniola Carla Suarez Navarro (12 WTA, cs 10) cu 7-6 (7), 4-6, 6-1, într-o oră şi 35 de minute de joc. Cele două au reuşit câte un break în primul set, până la 6-6. În tie-break, Cîrstea s-a impus categoric: 7-1. A urmat un al doilea set, cu opt break-uri: trei reuşite de Suarez Navarro şi cinci de Cîrstea, care îşi egalează astfel cea mai bună performanţă a sa la Openul Australiei. În urma calificării în turul 3 al turneului de la Melbourne, Cîrstea şi-a asigurat 130 de puncte în ierarhia mondială. Sportiva de 26 de ani a mai evoluat în turul 3 la Australian Open în 2012 şi în 2013.

"Sunt bucuroasă că am reuşit să termin în două seturi şi cred eu că am jucat destul de solid de-a lungul celor două seturi şi mi-am făcut treaba. Mi-am respectat planul pe care l-am avut şi, normal, sunt bucuroasă de victorie. Nu stau foarte mult să conştientizez rezultatul, mă bucur pur şi simplu de victoria de astăzi şi de mâine începem să pregătim meciul următor. Pe final, e un pic normal să fii mai încordat, dar am reuşit să mă concentrez la fiecare punct şi să joc fiecare punct disciplinat, să nu mă gândesc că e 15-0 sau 40-15. Eu am o tactică pe care trebuie să o respect la fiecare punct. Cred eu că am făcut destul de bine lucrul acesta, chiar dacă au mai fost momente în care am făcut greşeli uşoare, dar mi-am văzut de treabă", a declarat Sorana Cîrstea, într-o conferinţă de presă.

Cât despre problema de la umăr, din cauza căreia a avut de suferit în trecut, Cîrstea a afirmat: "Sunt OK, sunt bine. Este o problemă pe care o voi avea pentru tot restul carierei. Însă, am învăţat să ajustez, îmi fac recuperarea zilnic şi pot să ţin sub control. Acum pot să mă antrenez normal, să servesc la capacitate maximă şi am început să ştiu când şi ce trebuie să fac".

În turul 3, Cîrstea o va întâlni pe americanca Alison Riske (42 WTA), care a avansat în această rundă după o victorie în faţa chinezoaicei Shuai Zhang, cap de serie numărul 20, scor 7-6 (7), 4-6, 6-1. Cele două s-au mai întâlnit de trei ori, iar Sorana s-a impus de fiecare dată: în 2007, în calificări la US Open (6-2, 7-6), în 2013, în optimi la Washington (3-6, 6-2, 6-3) şi în 2014, în optimi la Pattaya, Thailanda (6-3, 6-4).

"Nu ştiam cu cine joc, dar mi-a spus antrenorul meu, când făceam recuperarea, că joc cu Alison Riske. Prefer să joc împotriva unei fete pe care o ştiu deja. Pentru mine este mai greu când întâlnesc o jucătoare pentru prima dată", a mai spus Cîrstea. Sorana este singura jucătoare din România rămasă în competiţia de simplu de la Australian Open 2017. Simona Halep, Patricia Ţig, Monica Niculescu şi Ana Bogdan au fost eliminate în runda inaugurală, în timp ce Irina Begu a pierdut în turul 2. Aceasta din urmă a fost învinsă în turul secund de sportiva cehă Kristyna Pliskova (58 WTA) cu 6-4, 7-6 (8), 99 de minute. Irina va continua la dublu, alături de Lara Arruabarrena, urmând să joace în primul tur împotriva perechii Louisa Chirico (SUA), Elise Mertens (Belgia).

La dublu feminin, perechea Monica Niculescu, Abigail Spears (SUA; cs 9) a fost eliminată în primul, cele două fiind învinse de dublul Mirjana Lucic-Baroni, Andrea Petkovic (Croaţia, Germania) cu 6-1, 6-4. Tot pe tabloul de dublu, Raluca Olaru şi ucraineanca Olga Savciuk le vor întâlni pe Naomi Osaka (Japonia) şi Monica Puig (Porto Rico).

Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer (Olanda, cs 11) s-a calificat în turul al doilea la Australian Open, după ce au trecut de dublul Philipp Petzschner, Mikhail Youzhny (Germania, Rusia) cu 7-6 (5), 7-6 (3). Cei doi îi vor întâlni, în continuare, pe olandezii Wesley Koolhof şi Matwe Middelkoop. Totodată, Florin Mergea şi britanicul Dominic Inglot s-au impus cu 6-2, 7-5 în faţa australienilor Luke Saville, Jordan Thompson, tot în primul tur.