Două premiere la Târgu Mureş

ASA Tg. Mureş a câştigat meciul de acasă cu Dinamo, cu 2-1 (0-0), în epilogul etapei a 7-a din Liga 1, golurile fiind marcate de Zicu (76, 88), respectiv, Rotariu (60).

Gnohere (Dinamo) a ratat un penalty în minutul 31, iar Nistor şi Nemec au debutat la oaspeţi într-o partidă oficială. Dinamo a marcat în minutul 89, prin Nedelcearu, dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Oliva. Dan Alexa, antrenorul echipei ASA, a fost trimis în tribune în minutul 84, pentru proteste. În urma acestui rezultat, Dinamo ocupă locul 4, cu 12 p (la egalitate cu Pandurii şi la cinci lungimi în spatele liderului Steaua), în timp ce ASA se află pe poziţia a 13-a, cu -3 p. În timp ce ASA a cucerit primele puncte în această ediţie de campionat, Dinamo se află în faţa primului eşec.

Meciul a fost întrerupt în minutul 10 pentru câteva minute, iar jucătorii şi arbitrii au rămas pe teren în tot acest timp. Un suporter dinamovist a căzut şi s-a lovit la cap, însă a fost conştient în momentul în care medicii au ajuns să-i acorde îngrijiri. El a primit asistenţă medicală, după care a fost transportat de urgenţă la spital. Un echipaj medical a ajuns rapid în sectorul unde erau fanii dinamovişti, dar ambulanţa a intrat cu întârziere pe gazon. Şoferul ambulanţei de pe teren, care era mult mai aproape, nu era în maşină şi a fost nevoie de intervenţia medicilor de pe ambulanţa SMURD, care se afla în afara stadionului. Suporterii dinamovişti au continuat să cânte pe tot parcursul acestei intervenţii. Meciul a fost reluat după şapte minute.

La final, antrenorul Dan Alexa s-a arătat convins că echipa se va putea salva de la retrogradare. ''Astăzi a fost un rezultat mare, pentru că nu am făcut niciun punct în campionatul acesta, ne apasă mult faptul că suntem la minus. Urmează în trei zile un meci al Severin (cu Pandurii, n. red.), un meci foarte greu cu o echipă în formă, apoi la Astra acasă, nu avem timp de recuperare. Luăm fiecare meci în parte, pentru că fiecare punct e important. (...) Cred cu tărie că putem să ne salvăm de la retrogradare sportiv, cred cu tărie că atunci când vor fi rezolvate cât de cât problemele şi va fi linişte în vestiar echipa va câştiga şi mai mult. Să nu uităm că sunt probleme, iar acesta este un motiv în plus pentru victoria de azi, pentru modul cum jucătorii au fost motivaţi. Cred că pe lângă jucătorii experimentaţi pot să crească jucători care pentru Târgu Mureş pot să fie emblematici sau poate să fie o reţetă financiară'', a spus Alexa.

Acesta a afirmat că meciul cu Dinamo a fost unul foarte greu şi că fotbaliştii săi au fost conştienţi că întâlnesc o echipă care luptă pentru câştigarea campionatului, o echipă cu jucători de mare calitate. ''Eram conştienţi că dacă ieşim la joc cu ei o să avem multe de pierdut, ne-am închis, am încercat să închidem spaţiile cât mai mult spre poarta noastră şi să-i prindem pe contraatac. Am avut şi şansă în anumite momente, dar îmi felicit jucătorii pentru că s-au luptat exemplar. Au încercat să respecte cât mai mult sarcinile de joc, este o victorie care a adus foarte multă bucurie la Târgu Mureş, gândiţi-vă nu am mai câştigat de la meciul cu Botoşaniul. Lumea avea nevoie de victoria aceasta, oamenii care se ocupă de club au nevoie de suportul publicului'', a susţinut Dan Alexa.

De partea cealaltă, tehnicianul Ioan Andone a declarat că a fost un meci nereuşit şi că deşi echipa sa a avut posesia a dat doar impresia că ar fi o echipă bună, fiindcă în realitate nu este. ''Un meci nereuşit pentru noi, cu toate că am avut posesia şi am dat impresia de echipă bună, dar nu suntem o echipă bună. Nu am făcut o partidă bună. Se continuă, la fel cum am făcut la meciul cu Mediaş, la care nu mi-a plăcut evoluţia noastră, am făcut mari greşeli, la fel şi astăzi. Nu trebuie să dăm vina pe arbitri, vorbeşti şi de arbitri, dar întâi te uiţi în curtea ta. Te uiţi de ce nu baţi la Târgu Mureş cu 5-0, dacă eşti echipă, cu 3-0. (...) Din vina noastră am ajuns să pierdem acest meci, nu că a jucat Târgu Mureşul mai bine, nu că au greşit arbitrii, că sunt greşelile astea omeneşti, nu mai e ca pe vremuri când se făcea pe bani. Aia să fie clar! Şi noi să ne uităm în curtea noastră şi oricum o să avem o discuţie destul de serioasă'', a spus Ioan Andone.

Antrenorul a spus că a adus în ultima perioadă în lot jucători foarte buni şi că cei care nu vor demonstra că au atitudine de Dinamo, vor sta pe banca de rezerve şi chiar în tribune. ''Oricum acum nu mai sunt titulari niciunul, că au venit jucători buni pe care-i am, am jucători foarte buni. O să intre în competiţie, o să stea în tribună, o să stea pe bancă cine nu-şi pune aici sufletul şi nu are atitudine de Dinamo. Eu le-am spus-o, eu am câştigat campionate cu Dinamo şi ca jucător şi care antrenor şi aia caut şi le cer, nu să plângă de arbitri şi de nu ştiu ce. Să lăsăm asta, pentru că jocul nu e ceea ce trebuie. Ne-au lăsat să ţinem posesia mingii şi în ultimii 30 de metri nu am rupt ritmul, numai în stânga, în dreapta câte o pasă, hai câte o centrare la Bizon (Gnohere, n. red.). Păi asta e Dinamo? Eu cred că mă confundă pe mine, dar o să vedem săptămâna viitoare. De joc nu sunt prea multe de spus, eşti dezamăgit, normal, e prima înfrângere, dar şi cu Mediaşul nu am făcut partidă bună şi uite că se repetă. Cu plecarea jucătorilor la lot (naţional, n. red.) — avem cam mulţi pe la naţionale, cred că ar trebui să se uite şi la alte echipe, nu numai la Dinamo, să ni-i mai lase pe acasă'', a subliniat Andone.