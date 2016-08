Două victorii într-o zi

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, s-a calificat în turul 3 pe tabloul de simplu la US Open (22.102.700 de dolari) şi în turul secund pe cel de dublu, alături de americanca Vania King.

Românca (58 WTA la simplu) a câştigat cu 6-0, 6-1, meciul disputat împozriva compatrioatei ei Ana Bogdan (116 WTA, venită din calificări). în turul 2. Partida a durat o oră şi 24 de minute. “Din păcate, am făcut o întindere foarte urâtă la abdomen şi se pare că e chiar o ruptură. Mâine îmi vor face o ecografie să se vadă exact despre ce este vorba. Durerile sunt cam mari şi aici şi la tendon, în continuare. Aşa că acum îmi voi acorda timp pentru recuperare. Am nevoie, ca să pot să revin în forţă la următoarele turnee”, a declarat Ana la sfârşitul meciului. Ea a reuşit la Flushing Meadows cea mai mare performanţă a carierei: s-a calificat în premieră pe tabloul principal la un turneu de Mare Șlem şi a trecut în prima rundă de altă româncă, Sorana Cîrstea. În turul trei, Niculescu o va întâlni pe Caroline Wozniacki. Daneza a dispus de rusoaica Svetlana Kuzneţova, cu 6-4, 6-4 şi a câştigat toate cele şase meciuri directe cu Niculescu, pe hard, cele mai recente datând din 2013. Cea mai bună performanţă a Monicăi la US Open datează din 2011, când a ajuns în optimi. La simplu, România mai are o reprezentantă la US Open, Simona Halep (5 WTA, cs 5), care va juca azi în turul 2, contra cehoaicei Lucie Safarova.

La dublu, Monica şi americanca Vania King (cs 10) s-au calificat în turul 2, după ce au trecut de americancele Ashley Weinhold, Caitlin Whoriskey cu 6-2, 5-7, 7-5. În primul set, King şi Niculescu au făcut trei break-uri şi şi-au pierdut o singură dată serviciul. În actul secund, cele două echipe de dublu au mers cap la cap până la 5-5, când americancele au reuşit break-ul şi au trimis meciul în decisiv. În setul trei, românca şi americanca s-au aflat mereu la conducere, au servit pentru meci la 5-4, Weinhold şi Whoriskey au egalat, dar perechea King-Niculescu a făcut break imediat şi a închis meciul. În turul al doilea de la US Open, dublul Vania King, Monica Niculescu va juca împotriva gemenelor ucrainene Nadiya şi Lyudmyla Kichenok. Acestea ocupă locurile 65, respectiv 67 în clasamentul de dublu şi au câştigat turneul de la Florianopolis, Brazilia, disputat pe suprafaţă rapidă. Niculescu este la cea mai bună clasare la dublu, locul 15. Ea a jucat 39 de meciuri la dublu în acest an, obţinând 28 au fost victorii. Ea a câştigat trei turnee (la Shenzhen alături de Vania King, la Washington alături de Yanina Wickmayer şi la New Haven alături de Sania Mirza) şi a reuşit o finală (la Montreal, cu Simona Halep), toate pe hard.

Tot în primul tur, Andreea Mitu şi sârboaica Aleksandra Krunic au fost învinsă de Marina Erakovic şi Arantxa Parra-Santonja (Noua Zeelandă, Spania) cu 2-6, 6-2, 6-0. Totodată, Irina Begu şi Raluca Olaru le vor întâlni pe Jelena Ostapenko şi Andrea Petkovic (Letonia, Germania). Româncele joacă prima dată împreună la dublu.

Sorana Cîrstea şi Ana Ivanovic s-au retras din proba de dublu. Cele două ar fi jucat în manşa inaugurală cu principalele favorite, franţuzoaicele Kristina Mladenovic şi Caroline Garcia. Acestea le vor întâlni pe japonezele Kurumi Nara şi Naomi Osaka. Cîrstea şi Ivanovic au fost eliminate în primul tur la simplu. Sorana a fost învinsă, scor 6-0, 5-7, 2-6, de Ana Bogdan, în timp ce Ana a pierdut în faţa Dennisei Allertova, din Cehia, scor 6-7 (4), 1-6, meci la finalul căruia sârboaica a acuzat o inflamaţie la încheietura mâinii drepte.