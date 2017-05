Dumoulin a câştigat Turul Italiei

Ciclistul olandez Tom Dumoulin (Sunweb) a câştigat Turul Italiei, prima victorie olandeză în 100 de ediţii ale Il Giro.

În clasamentul final, Dumoulin l-a învins pe columbianul Nairo Quintana (Movistar), lider înaintea ultimei etape, care a încheiat al doilea. Pe ultima treaptă a podiumului s-a clasat italianul Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), iar al patrulea a fost francezul Thibaut Pinot (FDJ). Vincenzo Nibali este câştigătorul de anul trecut al Turului. Ediţia din 2015 i-a revenit spaniolului Alberto Contador. Ultima etapă, un contratimp între Monza şi Milano, i-a revenit unui alt olandez, Jos van Emden (Lotto NL), cronometrat în 33 de minute 08 secunde. Acesta a fost mai rapid cu 15 secunde decât Dumoulin şi cu 27 de secunde decât italianul Manuel Quinziato (BMC Racing).

"E o nebunie, nu pot descrie în cuvinte. A fost o zi atât de stresantă încă de la început şi trebuia să fiu liniştit, dar am reuşit, am avut picioare bune. Am venit aici pentru victorie, acum nu ştiu la ce să mă gândesc. Este incredibil", a declarat Dumoulin, 26 ani, clasat al doilea în contracronomentrul de 29,3 km dintre Monza şi Milano, dar cu un timp care i-a permis să recupereze handicapul faţă de Nairo Quintana şi să-l devanseze în final cu 31 secunde.

Vincenzo Nibali, campionul din 2016, clasat al 3-lea la 40 secunde, l-a felicitat pe olandezul pentru victoria sa: "A fost un Giro de nivel foarte ridicat în care toată lumea trebuia să lupte şi a luptat până la final. Cred că este corect să-l felicit pe Dumoulin pentru că a meritat victoria. Am încercat să-l distanţăm, dar mereu a reuşit să se menţină aproape".

Nairo Quintana, învingătorul din 2014, nu s-a declarat dezamăgit că a ratat un nou succes pentru doar 31 secunde: "Un podium nu poate fi decepţionant. Nu suntem maşini care fac totul aşa cum plănuisem înaintea cursei şi nu tot timpul eşti răsplătit pentru eforturile tale. Suntem mulţumiţi, satisfăcuţi de travaliul uriaş depus de echipă, căreia îi sunt recunoscător. Ştiam că se putea mai bine sau mai rău, dar am urcat pe podium şi asta e important. Dumoulin nu era adversarul principal, dar ne-a bătut pe toţi. A fost foarte tare la contratimp, a ştiut să reziste în munţi şi a meritat acest triumf".

Iată primele zece locuri ale clasamentului general: Tom Dumoulin (Olanda/Sunweb) 90h34:54, Nairo Quintana (Columbia/Movistar) la 0:31, Vincenzo Nibali (Italia/Bahrain Merida) 0:40, Thibaut Pinot (Franţa/FDJ) 1:17, Ilnur Zakarin (Rusia/Katiuşa) 1:56, Domenico Pozzovivo (Italia/AG2R La Mondiale) 3:11, Bauke Mollema (Olanda/Trek) 3:41, Bob Jungels (Luxemburg/Quick Step) 7:04, Adam Yates (Marea Britanie/Orica) 8:10 şi Davide Formolo (Italia/Cannondale) 15:17.