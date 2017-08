Errani a fost depistată pozitiv

Sara Errani, fostă finalistă la Roland Garros şi fost număr 5 mondial, a fost depistată pozitiv, în urma unui control anti-doping efectuat de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) în prima parte a acestui an.

Într-una dintre probele de urină colectate de la jucătoarea italiană de 30 de ani au fost găsite urme de arimidex, un stimulent şi un hormon metabolic aflat pe lista substanţelor interzise. Arimidexul este de regulă utilizat pentru tratarea cancerului la sân postmenopauzal. Deşi Errani nu a utilizat respectiva substanţă pe baza unei prescripţii medicale, Federaţia Italiană de Tenis a decis să o susţină şi ambele părţi vor fi apărate, în cazul unui proces, de aceeaşi echipă de avocaţi şi doctori. Jucătoarea a anunţat că va explica tot ceea ce s-a întâmplat într-o conferinţă de presă. Ea nu a precizat însă când va avea loc acest eveniment. Acesta este cel mai important caz de dopaj din tenis, după cel al Mariei Sharapova, depistată pozitiv la începutul anului precedent. Cele două jucătoare au fost chiar adversare în singura finală de Grand Slam jucată de Errani, cea de la Roland Garros, din 2012. Atunci, Sharapova s-a impus cu 6-3, 6-2 şi a obţinut primul ei titlu pe zgura pariziană.

În ceea ce o priveşte pe italiancă ea mai are cinci titluri majore câştigate la dublu şi alte trei finale pierdute alături de conaţionala Roberta Vinci. Cele două s-au impus la Roland Garros 2012, US Open 2012, Australian Open 2013 şi 2014 şi Wimbledon 2014. Errani şi Vinci au mai ajuns până în ultimul act la Australian Open 2012, Roland Garros 2013 şi 2014. În 2012, când a ajuns în Top 10 WTA, Errani a colaborat cu Luis Garcia del Moral, unul dintre doctorii cu care a lucrat şi Lance Armstrong, la echipa sa, US Postal, în perioada în care a câştigat cele şapte Tururi ale Franţei la rând. După izbucnirea celebrului scandal de dopaj, în urma căruia Armstrong a rămas fără toate victoriile obţinute, Garcia del Moral a fost suspendat pe viaţă din toate activităţile, iar Errani a rupt colaborarea cu el.

Nici Roberta Vinci nu a fost ferită de probleme în ultima perioadă. Recent, fosta finalistă de la US Open 2015 a rămas fără trofeele câştigate în carieră, după ce a fost prădată de hoţi. Italiencei i-au fost furate printre altele 10 trofee WTA de simplu, o salatieră de finalistă de Grand Slam, dar şi cinci trofee de Grand Slam obţinute la dublu. Ea a câştigat în carieră 35 de trofee, 25 dintre ele venind în competiţiile de dublu. De altfel, Vinci are cel puţin un trofeu câştigat la toate cele 4 turnee de Grand Slam. "Nu sunt obişnuită să împărtăşesc detalii despre viaţa mea personală, pentru că îmi place să vorbesc despre sport, dar voi face o excepţie de această dată. Cu câteva zile în urmă, în casa mea din Taranto au pătruns mai mulţi hoţi care au sustras obiecte mai mult sau mai puţin valoroase. Printre lucrurile pe care le-au luat, totuşi, au existat şi obiecte care pentru mine au o valoare sentimentală incomparabilă cu cea materială: toate trofeele câştigate de-a lungul carierei mele! Din ziua în care am luat racheta în mână şi până în prezent, am muncit enorm şi am transpirat pentru a-mi atinge obiectivele în acest sport. Aceste trofee, în ciuda faptului că sunt simple simboluri, mă motivau în fiecare zi. Furtul lor reprezintă un gest de laşitate şi prostie, dar acum aş vrea să aflu cine este în posesia amintirilor, lacrimilor, zâmbetelor şi sacrificiilor pe care le-am făcut. Mă bucur că sunt teafără şi că nu s-a întâmplat la fel ca în cazul Petrei Kvitova. Se pare că tenismenele nu mai sunt în siguranţă în propria casă", a explicat italianca de 34 de ani pe contul de Instagram. (Foto: Neal Trousdale pentru www.OpenTenis.ro)