Explicaţiile lui Kerber

Liderul ierarhiei WTA, germanca Angelique Kerber, a fost eliminată surprinzător în runda a doua la Roma, iar jucătoarea de tenis dă vina pe suprafaţa de joc.

"Toată lumea ştie că nu sunt o specialistă pe zgură. Nici anul trecut n-am jucat bine şi nici în ultimele săptămâni", a spus Kerber pentru WTA. Ea are în acest an 18 victorii şi 11 înfrângeri, ocupând locul 13 in ierarhia pentru Turneul Campioanelor, cu 1329 de puncte. "Cred că am nevoie de un meci bun pentru a-mi recâştiga încrederea. Mă antrenez din greu şi încerc să-mi îmbunătăţesc mişcările, pentru că nu sunt la 100%", a continuat ea.

La ultimele trei turnee la care a luat parte, Kerber a fost eliminată în turul 2 la Stuttgart şi la Roma (fiind exceptată de la primul tur) şi în optimi la Madrid. Anul trecut, Angelique a câştigat două turnee de Mare Şlem (Australian Open si US Open), iar la un altul (Wimbledon) a ajuns până în finală. Dacă Simona Halep va câştiga turneul de la Roma se va apropia la 930 de puncte de locul 1 WTA, deţinut de Kerber. În prezent, diferenţa dintre cele doua este de 1725 de puncte.