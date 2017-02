Falemi este favorit să preia CSA Steaua

Nana Falemi, fost jucător la Steaua, a declarat că se află în discuţii avansate cu Marius Lăcătuş pentru a antrena noua echipă a Armatei.

Falemi, care a jucat la Steaua în perioada 2000-2005, spune că nu se simte deranjat de unele critici pentru că a ales proiectul de la CSA şi afirmă că tot ce îşi doreşte este să găsească o echipă care să-i ofere şansa de a antrena. Falemi a mai precizat că negocierile cu Marius Lăcătuş nu s-au finalizat şi că directorul tehnic nu i-a oferit încă un răspuns ferm pe această temă. "Eu am crescut în Ghencea, sunt antrenor şi vreau să antrenez. Acolo e sufletul meu. E o şansă pentru mine să antrenez. Discuţia e pentru echipa de seniori. Eu am propus, am vorbit cu Lăcătuş pe treaba asta. Eu antrenor principal, Lăcătuş director tehnic. Am propus şi un plan de organizare al secţiei de fotbal. Include şi un plan de rebranding. Îmi place chiar dacă e un proiect greu, nu vreau să încep de sus. Dacă nu se va concretiza, pot să iau şi o grupă de juniori. Chiar dacă plecăm din liga a cincea sau a patra, creştem uşor, suporterii vor veni. Încă nu am primit un răspuns din partea lui (n.red. Marius Lăcătuş) că vom lucra împreună. Se va merge pe varianta de jucători tineri, 17-18 ani. Vom face selecţii de la echipele din Bucureşti şi din ţară pentru a face un loc bun cu care să promovăm. Ideea să aducem şi 5-6 jucători cu experienţă care să aducă un plus de valoare, să formeze osatura echipei. În momentul ăsta echipa va fi susţinută din bugetul Ministerului Apărării", a declarat Nana Falemi.