FC Botoşani a refuzat 700.000 pentru Moruţan

Olimpiu Moruţan, mijlocaşul celor de la FC Botoşani în vârstă de 18 ani, este unul dintre cei mai curtaţi fotbalişti din Liga 1.

CFR Cluj şi FCSB se luptă pentru transferul său, iar roş-albaştrii par a avea un uşor avantaj dat fiind faptul că tânărul jucător şi-a exprimat dorinţa de a juca la FCSB.

Cornel Şfaiţer, preşedintele grupării moldave, a declarat că şi-ar dori ca Moruţan să continue la echipa antrenată de Grozavu, însă moldovenii sunt deschişi la negocieri în eventualitatea unei oferte bune. "Nu ascund faptul că sunt oferte pentru Moruţan. Şi Steaua, şi CFR-ul şi PSV, este monitorizat. Din păcate în ultima perioadă a suferit din cauza unei accidentări. Eu cred că mai are nevoie de Botoşani la momentul ăsta. Dar vom analiza, vom negocia. Important e că e foarte conştient că mai are nevoie de multă muncă, îi este gândul doar la muncă. Este un bun naţional, dar mai are nevoie de multă muncă şi seriozitate şi nu ne putem dispensa de el pentru câteva sute de mii de euro", a declarat Cornel Şfaiţer.

Sursele ProSport susţin că preşedintele FC Botoşani, Cornel Şfaiţer şi preşedintele FCSB, Valeriu Argăseală sunt la masa tratativelor. Oficialul celor de la Botoşani a rămas în Bucureşti după meciul cu Voluntari şi discută cu reprezentatul FCSB-ului pe marginea transferului jucătorului. Conform aceloraşi surse, FCSB oferă 500.000 de euro pentru Moruţan, o ofertă net inferioară celor de la Atalanta.

Cristian Hossu, agent FIFA, a declarat că în luna martie a acestui an, italienii de la Atalant le-au oferit botoşănenilor 700.000 de euro în schimbul fotbalistului, ofertă declinată de formaţia din Liga 1. "Am avut ofertă pentru Olimpiu Moruţan de la Atalanta. În luna martie, italienii le-au oferit celor de la Botoşani 700.000 de euro însă nu au vrut să-l lase să plece. Mi-au zis că e prea devreme şi că mai are de jucat pânâ să facă acest pas”, a declarat Cristian Hossu.