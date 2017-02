FC Voluntari a pus piedică roş-albaştrilor

Steaua şi FC Voluntari au terminat la egalitate, 2-2 (1-1), pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 23-a a Ligii I de fotbal.

Ilfovenii, care veneau după o înfrângere cu 0-5 la Craiova, au deschis scorul prin Ivanovici (3), pe contraatac, iar Steaua a egalat prin Boldrin (31). Oaspeţii au primit un penalty în minutul 81, la o eroare a portarului Niţă, care l-a bruscat pe Novac în propriul careu, Cernat transformând lovitura de pedeapsă. Steaua a egalat tot din penalty, după ce Maftei a blocat cu cotul şutul lui Tănase, francezul Gnohere (87), înscriind primul său gol în tricoul "roş-albastru". Niţă a salvat un gol ca şi făcut în minutul 90+1, la şutul lui Marinescu, iar apoi centrarea lui Jakolis a fost deviată în bara porţii lui Balauru (90+3). În minutul 88, Jakolis a trimis mingea în plasă, dar arbitrul Andrei Chivulete a fluierat un fault în atac la Gnohere. În tur, Steaua a câştigat cu 3-2.

La finalul meciului, directorul sportiv al gazdelor, Mihai Stoica, a desființat maniera de arbitraj a lui Andrei Chivulete, care a acordat două penalty-uri în ultimele minute. "Din nefericire, asistăm la nişte premiere. La Cluj trebuia să ni se dea două lovituri de penalty. Acum s-a inventat un penalty. Am fost martorii unui moment incredibil: când un jucător simulează şi arbitrul dictează lovitură de pedeapsă contra noastră. Toţi portarii fac asta: Niţă se protejează şi Novac simulează. Aş vrea să adresez o întrebare către CCA: Steaua poate avea arbitraje corecte? Steaua poate să beneficieze de condiţiile pe care le au celelalte echipe? Nu e normal. La 1-1 s-a inventat un penalty. E viciere de rezultat. Nu ştiu ce se întâmplă. Ce trebuie să facem? Am venit să spun că aş vrea doar arbitraje corecte. În momentul în care meciul cu CSU am avut un penalty care nu a fost s-a spus că Steaua a fost ajutată. Vreau să văd că ce e corect e corect pentru toată lumea. Sunt decizii flagrante. Mă îngrijorează doar arbitrajele. Sunt convins că atunci când vom alinia cea mai bună formulă, nimeni nu ne va sta în cale. Gnohere nu este nici măcar la 50%. A avut o evoluţie foarte bună", a spus Mihai Stoica

Florin Marin, antrenorul celor de la Voluntari, a explicat cum au reuşit elevii săi să încurce echipa lui Reghecampf şi le-a dat un răspuns ironic adversarilor de aseară: "Dacă vor arbitraje corecte, nu mai câştigă niciun campionat". "Sunt mulţumit de rezultat, dar puteam să şi câştigăm dacă eram mai atenţi şi ştiam să gestionăm finalul de meci. Steaua este o echipă puternică în continuare. Jucătorii mei au făcut un joc foarte bun, au fost determinaţi. Cernat este un profesionist 100%, se pregăteşte foarte bine, are o viaţă ordonată. E cel mai bun jucător din Liga 1, oricând poate face diferenţa. Sunt jucători care se descurcă bine la antrenamente, dar când apare presiunea jocului oficial nu mai joacă la fel de bine. Dacă Mihai Stoica vrea să fie arbitrat corect, atunci nu mai ia niciun titlu de campion. Dacă vrea arbitraje corecte şi spune că aseară a fost viciere de rezultat atunci nu mai câştigă niciun campionat. Ei în loc să analizeze corect situaţia şi jocul echipei lor, dau vina pe arbitraj. E cel mai uşor aşa. Steaua ar fi trebuit să câştige fără probleme cu Voluntari, indiferent dacă era dezavantajată", a declarat Florin Marin

În ceea ce priceşte faza ultimului penalty, Vasiule Matei, cel care a provocat lovitura de la 11 metri pentru gazde, a declarat: "M-am întors cu spatele, pentru că am văzut că Tănase se pregătea să şuteze. Vreau să scot în evidenţă că ne-am luptat de la egal la egal cu o echipă foarte bună. Rezultatul e echitabil. Nici Steaua nu şi-a creat ocazii mari, dar rezultatul a fost echitabil. Ei au primit penalty şi în tur. Trebuie să scoatem în evidenţă faptul că jucăm un fotbal bun. Azi am jucat de la egal la egal cu o echipă tânără a Stelei şi nu s-a văzut diferenţa. Nu putem noi să atacăm Steaua, la ea acasă. Am avut o anumită strategie, am respectat-o".