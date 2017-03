FCSB – Dinamo pe Arena Naţională, în Cupa Ligii (1-4 în tur): Contra cere atenţie

Azi, de la ora 20.00, pe Arena Naţională, FCSB întâlneşte Dinamo, pe Arena Naţională din Capitală, în manşa secundă a semifinalelor Cupei Ligii, după ce în tur alb-roşii s-au impus cu 4-1.

Antrenorul oaspeţilor de azi, Cosmin Contra, a declarat că elevii săi trebuie să marcheze, deoarece întâlnesc o formaţie "extraordinară" care poate întoarce acel 4-1 din tur. "Pentru mine este primul derby Steaua — Dinamo ca antrenor şi venim după două victorii în campionat care sper eu să ne dea moralul de care avem nevoie. Trebuie să marcăm gol, trebuie să punem probleme Stelei. Să nu uităm că Steaua este o echipă extraordinară, cu jucători foarte buni. Sunt sigur că jucătorii stelişti vor încerca să aibă mâine o tresărire de orgoliu după criticile patronului (n.r. — Gigi Becali). Vor încerca să marcheze cât mai repede un gol, să revină în cursa calificării. De aceea noi trebuie să fim foarte atenţi pe început de joc, să speculăm orice greşeală a lor, să încercăm să dăm gol. Pentru că avem nevoie să dăm gol în meciul de mâine seară. Nu e important să fiu eu naşul nimănui. Important este să gestionăm acest avantaj de 4-1. Să nu intrăm relaxaţi, pentru că Steaua e o echipă extraordinară şi poate întoarce un rezultat de 4-1", a spus tehnicianul.

Contra a adăugat că este foarte important ca în rândul jucătorilor săi să nu intervină relaxarea după cele două victorii din Liga I. "Voi face ceva schimbări în echipă din cauza accidentărilor, dar în general voi merge pe aceeaşi linie. În niciun caz nu voi menaja jucători. Eu tratez toate meciurile la fel, fie că întâlnim Botoşani, Craiova sau Steaua. Zilele acestea am făcut totul pentru ca în rândul jucătorilor să nu intervină relaxarea după aceste rezultate, pentru că eu am văzut multe în fotbal. Şi chiar când ai un avantaj de 4-1, de la echipe precum Steaua poţi să ai surprize. Meciul de mâine este ca o finală. Ne poate da ocazia să ne batem pentru primul trofeu al echipei Dinamo după cinci ani", a menţionat el.

Tehnicianul aşteaptă ca suporterii să umple miercuri seara tribunele Arenei Naţionale. "Mă aştept să vină cât mai mulţi suporteri la fiecare meci, iar mâine sper să fie o atmosferă frumoasă, iar noi să ne calificăm în finala Cupei Ligii. Când cele două galerii sunt pe stadion s-a creat mereu o atmosferă extraordinară, o atmosferă de adevărat derby. Din păcate, în ultimul timp galeria Stelei a stat departe de această echipă. Ar fi frumos ca mâine să se umple stadionul şi să vedem un spectacol desăvârşit", a afirmat Contra.

În ceea ce priveşte lupta pentru calificarea în play-off, Contra a menţionat că în urma rezultatelor din ultima etapă Dinamo depinde exclusiv de evoluţia sa în ultimul meci al sezonului regulat, cel cu Pandurii Târgu Jiu: "Linişte nu există la Dinamo. Singura diferenţă după egalul Stelei la Mediaş este că acum noi nu mai depindem de celelalte rezultate, ci depindem doar de noi. Asta este singura noutate faţă de săptămâna trecută. Dar pe noi ne va aştepta un meci foarte greu cu Pandurii. Toate echipele se mobilizează foarte bine împotriva lui Dinamo. Cu domnul Negoiţă (n.r. — acţionarul majoritar al FC Dinamo) am vorbit foarte puţin. E mult de lucru şi nu e timp. Nu am timp de foarte multe discuţii. Dar am vorbit cu dânsul, este mulţumit deocamdată. Dar încă nu am realizat nimic. Asta le-am zis şi băieţilor".

Faptul că jucătorii l-au numit "Cholo Simeone" după Diego Simeone, antrenorul formaţiei Atletico Madrid, nu îl deranjează pe tehnicianul dinamovist. "La Madrid, casa mea este lipită de baza de antrenament a celor de la Atletico şi mă duc foarte mult la ei la antrenamente. Mai ales că îi cunosc pe toţi de acolo. Dar asta pentru că îmi e mai uşor să mă duc la ei la antrenamente. Dar nu am un antrenor ca model. Am încercat de la fiecare să iau cât mai mult. Am auzit că jucătorii îmi zic Simeone... OK, dacă lor le face plăcere să îmi spună aşa, foarte bine. Atâta timp cât am rezultatele lui "Cholo" (n.r. — porecla antrenorului Diego Simeone) nu mă deranjează", a explicat Contra. Pentru partida cu FCSB, tehnicianul dinamovist nu îi va putea folosi pe accidentaţii Laurenţiu Brănescu şi Claude Dielna, ultimul urmând să revină pe teren după aproximativ trei săptămâni.