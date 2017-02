FCSB este la 5 puncte de lider

Echipa antrenată de Laurenţiu Reghecampf a făcut al treilea egal în patru etape din 2017, la Mediaş, scor 1-1.

Golurile au fost marcate de Alibec (30) pentru oaspeţi, respectiv Sikorski (54). Laurenţiu Reghecampf, antrenorul vicecampioanei, a fost extrem de nemulţumit la finalul meciului şi a identificat motivele pentru care jocul nu a ieşit. Reghecampf a acuzat lipsa marcajului la golul marcat de ardeleni. "Trebuia să intrăm cu două goluri diferenţă la pauză. Am făcut două schimbări foarte repede, să câştigăm un om la mijloc, să avem mijlocul mai bine organizat, dar nu a fost aşa. Am primit un gol dintr-o fază fixă unde stăm din nou departe de om. Nu ştiu dacă a fost fault la Momcilovic, dar jucătorii aşa spun. Nu sunt mulţumit. Trebuie să pasăm, să facem mai multe pe teren. Am abuzat de prea multe mingi lungi, foarte multe faulturi. În repriza secundă Sulley a stat foarte prost în teren şi a greşit câteva mingi. Jucătorul care a marcat, trebuia să aibă om lângă el", a spus Reghecampf. Tehnicianul a comentat şi spusele patronului FCSB, care a acuzat faptul că echipa nu joacă şi nu merită să fie play-off. "Ce aţi vrea să comentez? Nu am jucat ce trebuie, dar nu suntem la circ. Diferenţa au făcut-o schimbările. O să discut cu jucătorii acest lucru. Se lucrează foarte bine la antrenament, facem foarte mult tactic, lucruri de care jucătorii au nevoie în meciuri. Numai că atunci când întâlnim o echipă care face presing, abuzăm de mingi lungi. Nu învăţăm jucătorii să facă asta", a mai spus Reghecampf.

La conferinţa de presă, Reghecampf a precizat că se aştepta ca patronul să critice echipa după prestaţia de la Mediaş şi că acceptă criticile acestuia. Totuşi, tehnicianul i-a liniştit pe fani anunţând ca Steaua va câştiga oricum titlul la finalul sezonului: "Este normal ca patronul să reacţioneze aşa după meci. Nu e nicio problemă. Vom câştiga titlul, staţi liniştiţi!". Antrenorul a vorbit, la final, şi despre meciul din semifinalele Cupei Ligii cu Dinamo: "E o diferenţă mare de goluri, dar vom intra în joc să-l câştigăm. Vom folosi jucătorii care sunt în formă. Trebuie să ne gândim şi la meciul de sâmbătă, avem deja doi suspendaţi. Cred că aceste speculaţii... Nu mă interesează cine intră în play-off, mă interesează ca noi să ne câştigăm punctele", a conchis Reghecampf.

"N-o să mai vedeţi formula folosită aseară. N-am avut deloc control la mijlocul terenului şi nu înţeleg de ce. Pintilii atinge mingea de patru ori, Boldrin atinge mingea de şapte ori. Mijlocaşii au două-trei soluţii de a pasa, dar ţin mingea fără rost. Nu au în minte automatismele paselor. Vreau să ştiu cine este vinovat pentru faptul că nu legăm trei pase. Noi aseară ne-am comportat ca nişte vedete. Cum a spus şi Hagi după un meci pierdut de Viitorul, numai vedete au fost aseară în teren. După meciul de aseară, nu mai ştiu ce vreau de la fotbal. Sunt bulversat, nu mai ştiu nimic. Nu mă mai gândesc la campionat, mă gândesc la locul doi. Cine să ia titlul? Probabil Viitorul, altcineva n-are cine. Dacă eu mă înşel, să mă ierte toţi cei pe care i-am criticat după meciul de aseară", a spus azi finanţatorul Gigi Becali.

De partea cealaltă, Daniel Sikorski a declarat la finalul partidei că este extrem de dezamăgit că nu a reuşit să înscrie mai multe goluri din ocaziile pe care şi le-a creat: "Am luat un punct, este bine. Când ne uităm la şansele pe care le-am avut în această seară, e trist că nu am marcat al doilea sau al treilea gol. Trebuie să ne pregatim acum, pentru următorul meci, ultimul meci, practic, şi sperăm să luăm cele trei puncte. Sunt supărat că nu am mai marcat, pentru că am mai avut ocazii".