FCSB este noul lider în Liga I

Formaţia FCSB a învins, în deplasare, cu scorul de 5-2, echipa CS Universitatea Craiova, în etapa a 16-a a Ligii 1, şi a devenit noul lider al campionatului.

Golurile au fost marcate de Larie (66-a) şi Kelic (72) pentru gazde, respectiv, Gnohere (1), Teixeira (33), Tănase (62), Kelic (69-a) şi Coman (83). În clasament, FCSB a acumulat 35 p, devansându-le pe CFR Cluj (34 p) şi CS Craiova (32 p). La final, antrenorul gazdelor, Devis Mangia, a afirmat că înfrângerea a scos la iveală diferenţa dintre cele două formaţii şi a precizat că jucătorii săi au comis mai multe greşeli. "A fost o partidă care a început rău pentru noi, dar trebuie să muncim în continaure, trebuie să ne gândim că asta e diferenţa dintre noi şi FCSB. Trebuie să schimbăm situaţia asta. Nu ne-a interesat ce a făcut CFR înainte de noi, noi nu ne gândim la primul loc, ci la progres, la îmbunătăţirea jocului nostru, trebuie să ne gândim că am făcut nişte greşeli şi să înceram cu calm şi muncă să progresăm. Noi trebuie să ne gândim la muncă şi să muncim. Şi, la finele anului, vom vedea unde suntem", a declarat Mangia. Tehnicianul a explicat apoi jocul echipei sale: "Nu m-a surprins Dică. FCSB e o echipă foarte bună cu jucători cu mari calităţi, am făcut erori, trebuie să le reparăm, e important să învăţăm din greşeli. Trebuie să învăţăm să fim echilibraţi. Dacă suntem echilibraţi, e un punct bun de plecare. De obicei, nu vorbesc la finalul meciurilor, dar azi le-am zis ceva băieţilor. Ceea ce s-a întâmplat în teren spune că e o diferenţă între noi şi FCSB. La 3-1 pentru ei, noi nu am ştiut să gestionăm situaţia cu luciditate".

De partea cealaltă, antrenorul Nicolae Dică s-a declarat mulţumit de jocul arătat de formaţia sa, dar a menţionat faptul că jucătorii vicecampioanei trebuie să rămână concentraţi. "Îi felicit pe băieţi pentru că au făcut un joc foarte bun contra echipei despre care spuneau toţi că e cea mai bună, că e cea mai ofensivă. Mă bucur că am început bine, că am avut ocazii multe. Din păcate am primit două goluri pe faze fixe, dar important e că am marcat cinci. E bine pe primul loc, important e să fim la fel de concentraţi, să fim conştienţi că nu am obţinut absolut nimic. Alibec a intrat foarte bine, a dat două pase de gol, păcat că nu a marcat la acea execuţie din final pentru că era un gol senzaţional. Din punctul meu de vedere, echipa arată bine. Am câştigat 7-0, 6-1, câştigăm în Europa, câştigăm contra echipei de pe locul 2. Jucăm ofensiv şi ne facem treaba defensiv. Eu îmi doresc ca Gnohere să fie golgheterul campionatului, dar mai avem marcatori în echipă", a afirmat Dică.

Finanţatorul George Becali a dezvăluit că vrea să îl readucă la echipă pe atacantul Raul Rusescu, aflat sub contract cu clubul Osmanlispor. "Dacă îl luăm pe Rusescu în iarnă, poate nu îl mai aducem pe Nemec. A vorbit MM (n.r. - Mihai Stoica) cu el şi a zis că vrea să vină. El e jucător valoros, oricând. O să vină şi Nemec, care e problema? Să fie lotul valoros. Noi acum jucăm cu o echipă, apoi cu cealaltă echipă", a afirmat George Becali. În vârstă de 29 de ani, Rusescu nu a jucat în niciun meci în acest sezon la Osmanlispor şi se antrenează cu echipa secundă a clubului din prima ligă a Turciei. Raul Rusescu a evoluat la echipa finanţată de Becali între 2011 şi 2013, dar şi în sezonul 2014-2015, reuşind să marcheze, în total, 54 de goluri, în 123 de meciuri.