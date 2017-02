Federer a vrut să se retragă

Jucătorul elveţian Roger Federer (35 de ani) a fost tentat să se retragă după câştigarea celui de-al 18-lea titlu de Grand Slam, la începutul anului, însă reacţiile apropiaţiilor şi dragostea pentru tenis l-au făcut să continue.

"Pentru moment, m-am gândit: «Acum e cel mai potrivit moment să mă retrag». Dar bucuria a fost atât de mare după ce am câştigat Australian Open, iar reacţia echipei mele m-a impresionat atât de tare... Au fost nişte stări de bucurie care m-au făcut să iau decizia de a continua în circuitul profesionist", a declarat Roger Federer, într-un interviu pentru The New York Times.

Federer a explicat cât de special a fost titlul cucerit la Melbourne în 2017: "Obiectivul, atunci când am luat pauza de şase luni în sezonul trecut, a fost să mă pregătesc pentru o aventură pe termen lung, nu doar pentru un turneu. Îi înţeleg pe oamenii care spun că e perfect să te retragi în glorie, dar simt că am depus o muncă prea mare şi iubesc prea mult tenisul, aşa că mai am multe de demonstrat. Trofeul câştigat anul acesta mi-a creat, poate, cea mai intensă emoţie dintre toate titlurile de Grand Slam. Acum mi-am luat o pauză mai lungă decât de obicei între turnee, mă simt în al nouălea cer".

Roger Federer, aflat în prezent pe locul 9 ATP, a cucerit, la sfârşitul lunii ianuarie, al cincilea titlu al său la Australian Open, după cele câştigate în 2004, 2006, 2007 şi 2010, şi al 18-lea în total la turneele de Grand Slam.