Federer este în semifinale la Londra

Jucătorul elveţian de tenis Roger Federer (2 ATP) a câştigat al treilea şi ultimul său meci din Grupa „Boris Becker" la Turneul Campionilor de la Londra, învingându-l cu 6-7 (7), 6-4, 6-1, pe croatul Marin Cilic (cs 5).

Federer, care s-a impus într-o oră şi 55 de minute, era deja calificat în semifinale înaintea acestei partide. La rândul lui, americanul Jack Sock (9 ATP) a produs surpriza competiţiei la care participă în premieră, reuşind să se califice în semifinale graţie victoriei cu 6-4, 1-6, 6-4 obţinută în faţa germanului Alexander Zverev (cs 3). Calificat în ultimul moment la competiţia de final de sezon a circuitului ATP, graţie succesului înregistrat la Mastersul 1.000 ATP la Paris-Bercy, la sfârşitul lunii octombrie, Jack Sock (25 ani) este primul reprezentant al Statelor Unite care atinge penultimul act la Turneul Campionilor în ultimii zece ani, după Andy Roddick, care a reuşit această performanţă la ediţia 2007. El se va lupta sâmbătă pentru un loc în marea finală cu bulgarul Grigor Dimitrov, prezent la rândul său în premieră la acest turneu care reuneşte cei mai buni opt jucători ai sezonului. În cealaltă semifinală se vor înfrunta elveţianul Roger Federer (care speră să câştige trofeul a şaptea oară) şi austriacul Dominic Thiem sau belgianul David Goffin.

În ceea ce-l priveşte pe Roger, acesta a afirmat că accederea pe prima poziţie a clasamentului ATP „nu este un obiectiv realist" pentru el în acest moment. Federer, aflat pe 2 în ierarhia mondială, după spaniolul Rafael Nadal, îşi va apăra în ianuarie titlul cucerit anul acesta la Openul Australiei, iar o eventuală ratare a obiectivului l-ar putea îndepărta de iberic. „Am 2.000 de puncte de apărat în Australia, ceea ce nu este cazul lui Nadal. Este aşadar o problemă. Ştiu că şi el are multe puncte de apărat, dar nu atât de multe ca mine. Din acest motiv spun mereu că numărul 1 mondial nu este un obiectiv realist", a declarat Federer într-o conferinţă de presă. „Aceasta (accederea pe prima poziţie ATP) este realizarea maximă în tenis, aşa a fost întotdeauna pentru mine. Însă, la vârsta mea, lucrul acesta nu poate fi un obiectiv, altfel voi începe să comit greşeli. Nu sunt sigur că îmi va permite corpul. Nu aş putea juca aşa cum aş dori, aş fi tensionat, nervos, iar asta nu ar fi bine pentru spatele meu. În plus, la nivelul punctelor, sunt încă departe de Rafael Nadal. Trebuie să câştig acest turneu pentru a mă apropia. Acum sunt doar în semifinale", a adăugat jucătorul din Ţara Cantoanelor.

Referindu-se la evoluţiile sale din acest an, unul foarte reuşit pentru el, Federer a spus: „Sunt mulţumit de faptul că am reuşit să fac un sezon mare. Sunt cu adevărat mulţumit că am atins acest nivel de joc şi sunt capabil încă să evoluez la acest nivel în final de an. Nu este ca şi cum acest lucru a durat doar un turneu şi apoi nimic. Asta a durat întregul an. Nu am niciun regret deoarece mi-am depăşit cu mult aşteptările. Şi nu sunt nici accidentat, sunt într-o bună formă fizică". „Ţinânt cont de cum au decurs lucrurile în acest an, Rafa (Nadal) a fost cel mai mult, îşi merită locul. Sunt cu adevărat mulţumit pentru el, fiindcă a avut un sezon dificil (din punct de vedere fizic), ca şi în 2016", a conchis elveţianul. (Foto: Neal Trousdale pentru www.OpenTenis)