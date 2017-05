Federer va absenta în acest an la Roland Garros

Ocupantul locului 5 mondial, elveţianul Roger Federer, a anunţat, pe site-ul personal, că nu va participa în acest an la al doilea turneu de Mare Şlem al anului, cel de la Roland Garros, deoarece vrea să se pregătească pentru turneele pe iarbă şi hard.

"Din păcate, am decis să nu particip la Open-ul Francez. Am muncit foarte mult în ultima lună, atât pe teren cât şi în afara lui, dar pentru a putea juca în ATP World Tour cât mai mulţi ani, am simţit că este cel mai bine să sar sezonul de zgură din acest an şi să mă pregătesc pentru cele de pe iarbă şi hard. Începutul anului a fost magic pentru mine, dar trebuie să recunosc că programarea va fi cheia longevităţii mele de acum înainte. Astfel, echipa mea şi cu mine am ajuns astăzi la concluzia că jucând doar un turneu pe zgură (n.r.-cel de la Roland Garros) nu ar fi fost în interesul meu pentru a pregăti restul sezonului. Îmi vor lipsi fanii francezi, care m-au susţinut totdeauna, şi abia aştept să revin anul viitor la Roland Garros”, este mesajul apărut pe site-ul rogerfederer.com.

Elveţianul speră să câştige al 19-lea turneu de Mare Şlem la Wimbledon, unde a triumfat, deja, de şapte ori. El a cucerit trei trofee la cele patru turnee la care a jucat în 2017: Australian Open, Indian Wells (unde l-a învins în finală, de fiecare dată, pe spaniolul Rafael Nadal cu 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 şi 6-3, 6-4) şi Miami (în ultimul act a trecut de compatriotul lui, Stan Wawrinka, cu 6-4, 7-5). La Dubai, el a fost învins în turul 2 de francezul Benoit Paire cu 6-1, 6-3. Federer are în palmares un singur titlu la Roland Garros, în 2009.