Format nou pentru Cupa Ligii

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a salutat, prin intermediul unui comunicat, noul format propus de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) pentru Cupa Ligii.

Conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a anunţat că propune pentru sezonul următor un nou sistem competiţional pentru Cupa Ligii conform căruia echipele participante vor fi împărţite iniţial în două grupe şi vor avea asigurate minimum 12 meciuri. Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, susţine că noul sistem nu va încărca deloc calendarul competiţional intern, aşa cum a afirmat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu. O modificare importantă va fi faptul că echipele vor putea folosi în Cupa Ligii doar trei jucători peste 23 de ani. De asemenea, fiecare formaţie îşi va putea completa lista de 25 cu fotbalişti tineri, eligibili pentru Liga I.

"Pentru că suntem convinşi de utilitatea Cupei Ligii, am alcătuit un nou sistem competiţional pentru aceasta, o întrecere cu două serii a câte şapte echipe, Est şi Vest. Nu vom încărca absolut deloc calendarul competiţional, pentru că avem în intenţie să programăm cele 12 etape ale fiecărei grupe în ziua imediat următoare sfârşitului de etapă în Liga I. În loturile pentru Cupa Ligii vor fi cuprinşi doar trei fotbalişti peste 23 de ani, cluburile de pe prima scenă putând astfel să-şi completeze lista de 25 cu fotbalişti tineri, eligibili pentru Liga I deopotrivă. Am prevăzut apoi semifinale în dublă manşă şi, bineînţeles, o finală care să încununeze eforturile participantelor. Aşa, fiecare echipă va juca minim 12 jocuri, iar finalistele 15. Ce pregătire mai importantă pentru fotbaliştii U23 poate fi? Sau domnul preşedinte Burleanu a uitat de această prioritate a fotbalului românesc? Aceasta este propunerea noastră pentru cluburile din Liga I şi pentru deţinătorul de drepturi media. Le dăm ocazia celor tineri să joace mai mult, fără a afecta programul competiţional, aşa cum din păcate domnul Anghel Iordănescu nu a înţeles să facă sezonul trecut, iar rezultatele echipei naţionale s-au văzut şi se văd", a afirmat Iorgulescu. În prezent, Cupa Ligii se desfăşoară sub formă de faze succesive eliminatorii, cu un prim tur cu şase meciuri (primele două clasate fiind calificate direct în sferturi), sferturi de finală, semifinale (tur - retur) şi finală.

"Federaţia Română de Fotbal a primit cu uimire şi bucurie informaţiile furnizate de Liga Profesionistă de Fotbal prin comunicatul din 30 ianuarie 2017, referitoare la un nou format al Cupei Ligii", se menţionează în comunicatul FRF. "Cu uimire, pentru că datele despre acest proiect nou nu au fost făcute cunoscute până acum de reprezentanţii Ligii nici în Comitetul Executiv FRF, nici în spaţiul public. Şi cu bucurie, pentru că Federaţia Română de Fotbal susţine orice proiect care are ca obiectiv dezvoltarea fotbalului românesc prin utilizarea jucătorilor tineri şi promovarea acestora, precum şi prin dezvoltarea centrelor de copii şi juniori ale cluburilor", mai arată mesajul transmis de FRF.

"Salutăm, astfel, iniţiativa Ligii care schimbă total datele problemei în acest subiect şi suntem încântaţi să descoperim că, finalmente, reprezentanţii LPF au înţeles beneficiile promovării jucătorilor tineri, după ce au contestat vehement utilizarea jucătorilor eligibili Under 21 la nivelul primului eşalon", notează comunicatul. FRF precizează că "declaraţiile preşedintelui Răzvan Burleanu cu privire la Cupa Ligii nu au avut nici pe departe o valoare decizională, ci s-au dorit a fi o lansare la dezbatere pentru conturarea celui mai bun cadru competiţional pentru jucători, cluburi şi spectatori. Federaţia Română de Fotbal reprezintă interesele cluburilor de Liga I, responsabilitate dovedită şi prin demararea, cu costuri proprii, a proiectului Hypercube, care documentează şi va propune cele mai bune soluţii pentru sistemul nostru competiţional, în urma unei analize făcute de specialişti olandezi cu expertiză în domeniu".