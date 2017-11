Golofca este gata să joace la Botoşani

Mai mulţi jucători de la FCSB ar putea pleca de la actualul lider din Liga 1, în iarnă. Printre ei se numără şi jucători veniţi în vară, precum Cătălin Golofca, cel despre care, preşedintele lui FC Botoşani, Cornel Şfaiţer, spune că şi-a dat acordul pentru a reveni în nordul Moldovei.

”Suntem în discuţii pentru Golofca. Este posibil să-l luăm pe Cătălin. Îmi pare rău că n-a reuşit la Steaua. Era nevoie de mai multă răbdare pentru acomodare. Dar Steaua are un lot valoros şi îi e destul de greu să joace. Noi îl aşteptăm la Botoşani să-l punem din nou în valoare. Băiatul vrea să revină! Aşteptăm până în iarnă”, a spus Şfaiţer pentru Gazetă. După un start foarte bun de sezon la FC Botoşani, Golofca a ajuns la FCSB, în luna august, pentru 400.000 de euro. Deşi a primit câteva şanse, la început din partea lui Nicolae Dică, acesta a început să evolueze tot mai puţin ultima perioadă pentru prima formaţie. Mai mult, el a jucat de câteva ori în Liga 3, pentru a doua echipa a clubului. Acesta a jucat zece partide oficiale pentru prima formaţie a FCSB-ului şi nu a marcat niciun gol. Golofca nu este singurul jucător care are mari şanse să plece de la FCSB în iarnă. O parte dintre aceştia ar putea fi împrumutaţi, iar alţii, cedaţi sub formă de împrumut. William de Amorim, Artur Jorge, Dan Popescu, Vlad Achim, Daniel Benzar şi Paul Szecui sunt jucătorii care, alături de Golofca, au mari şanse să plece de la FCSB.