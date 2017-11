Golul a venit de nicăieri

Antrenorul echipei de fotbal Hapoel Beer Sheva, Barak Bakhar, a declarat că golul înscris de FCSB în meciul de pe Arena Naţională "a venit de nicăieri", dar a apreciat faptul că elevii săi au reuşit să revină şi să obţină un rezultat de egalitate.

"A fost un meci interesant. Adversarii au avut şansa lor să câştige azi, dar şi noi am avut şansa noastră. Consider că până la urmă rezultatul de egalitate reflectă realitatea din teren. La golul primit nu am fost concentraţi în apărare. Am făcut o greşeală mare, golul lor a venit de nicăieri. Dar Hapoel a demonstrat că are forţă şi am reuşit să marcăm şi să revenim pe tabela de marcaj. Sunt foarte, foarte mulţumit de cei 4.000 de suporteri care au venit azi la Bucureşti să ne susţină. Am făcut totul pentru ei azi, mă bucur că nu i-am dezamăgit. Noi dacă vom câştiga următoarele două partide ne vom califica în primăvara europeană. Sper să reuşim", a spus Barak Bakhar. Căpitanul formaţiei Hapoel Beer Sheva, Maharan Radi, s-a arătat la rândul său mulţumit de rezultatul de egalitate. "Toată echipa a jucat bine astăzi. Este adevărat că puteam să pierdem acest meci, însă, în acelaşi timp, puteam şi să-l câştigăm. Important este că am făcut un meci bun. Îmi doresc să câştigăm ultimele meciuri din grupă şi să ne calificăm mai departe", a afirmat mijlocaşul.