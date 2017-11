Grozav: “am arătat o dăruire mai mare”

Jucătorul naţionalei României, Gheorghe Grozav, a declarat că în acest amical s-a văzut diferenţa de valoare dintre cele două selecţionate.

"Este un duş rece pentru noi. Am pierdut azi, deşi noi ne doream un rezultat bun. Olanda, chiar dacă e în reconstrucţie, dispune de jucători foarte valoroşi. Una peste alta cred că am arătat o altă atitudine, o dăruire mai mare şi sper să continuăm pe drumul acesta. Avem de învăţat de la fiecare meci, şi de la cel cu Turcia, şi de la acesta cu Olanda. Am încercat şi cu Olanda, dar s-a văzut diferenţa de valoare. Noi suntem foarte încrezători că la anul va fi mult mai bine. Dacă vom continua pe acest drum vom avea rezultate din ce în ce mai bune", a spus fotbalistul echipei Karabukspor. Autor a două goluri în amicalul cu Turcia de săptămâna trecută, Grozav este optimist în ceea ce priveşte calificarea României la EURO 2020. "Eu sunt foarte încrezător, sper să ne calificăm la EURO 2020. Însă nu va fi uşor, ne aşteaptă un drum lung şi greu. Dar sperăm ca la final să ajungem la EURO", a precizat Grozav.