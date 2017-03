Grozavu şi-a dat demisia, dar i-a fost respinsă

Antrenorul Leo Grozavu şi-a anunţat demisia de la conducerea tehnică a echipei de fotbal FC Botoşani, în urma gestului din partida cu Astra, când l-a agresat pe atacantul Cătălin Golofca.

Grozavu a declarat, într-o conferinţă de presă, că renunţă la funcţia de antrenor al formaţiei FC Botoşani, nu înainte de a-şi cere scuze public pentru comportamentul său faţă de Golofca. "Îmi cer scuze în faţa lotului de jucători şi a celor din echipa tehnică. Încerc astăzi să îmi cer scuze tuturor tehnicienilor din România cărora probabil le-am produs un prejudiciu de imagine. Îmi exprim regretul pentru cele întâmplate şi ţin să le mulţumesc tuturor persoanelor care au fost alături de mine în această perioadă. Asta nu înseamnă că au fost de acord cu gestul meu, dar mi-au arătat susţinerea. Au fost şi foarte mulţi cei care m-au pus la zid, au ridicat piatra chiar şi atunci când am fost căzut şi nu ştiu dacă toţi dintre ei au chiar aşa o viaţă şi un comportament imaculat. Din păcate aceasta este viaţa, trebuie să mergem înainte. Dacă voi reuşi să merg înainte, mă vor face mai puternic şi să revin cu forţe proaspete. Din păcate trebuie să asumăm toate aceste lucruri într-o societate care este plină de senzaţional, care fac deliciul publicului", a afirmat Grozavu. El susţine că demisia sa reprezintă "un gest de onoare".

În minutul 83 al meciului dintre Astra şi FC Botoşani, la scorul de 2-0 pentru gazde, Golofca a fost înlocuit de Grozavu cu Andrei Hergheligiu, iar apoi, nervos, şi-a dat jos tricoul şi l-a aruncat, aşezându-se pe banca de rezerve. Potrivit imaginilor TV, Grozavu, care a observat gestul fotbalistului, l-a lovit în faţă şi apoi i-a aruncat tricoul în faţă în timp ce îl apostrofa, înainte de a fi îndepărtat de la banca de rezerve de membri ai staff-ului echipei. Golofca fusese introdus în minutul 32, în locul lui Mihai Roman (accidentat), şi a comis faultul în urma căruia Astra a deschis scorul din lovitură liberă, prin Budescu (55). Astra a câştigat cu 3-0. FC Botoşani va debuta vineri în play-out, pe teren propriu, cu ACS Poli Timişoara.

"A fost exclusiv decizia lui Leo, dar încă nu sunt convins că îi dau voie să plece de la noi. Şi-a dat demisia, dar nu am am o decizie clară. Una e discuţia de acum două zile despre gest şi alta e cea despre antrenorul Leo Grozavu. Dacă vrea să plece cu adevărat şi echipa simte că ar trebuie să plece, atunci va pleca. Şi-a dat demisia, dar eu încă nu ştiu dacă o accept. Mi-a spus că vrea să plece, dar mai vreau să vorbesc cu el când ajung în România. E clar că azi pleacă, dar nu ştiu dacă rămâne aşa. O să fie o discuţie mai în detaliu. Leo rămâne să îşi ia 2-3 zile de vacanţă, asta e opinia mea", a declarat patronul echipei, Valeriu Iftime.

"Nu cred că Golofca e atât de afectat. Povestea e că, Golofca, dacă e copil deştept, va juca oricând, ori cu Grozavu, ori fără. Orice lucru de genul ăsta poate fi reconstruit. Am nevoie de o filosofie pe termen lung. A fost un incident neplăcut, greu de catalogat, dar antrenorul e foarte bun. E un gest reprobabil, dar l-am comentat la momentul respectiv. Nu cred că Leo Grozavu, după un asemenea, incident, nu a învăţat enorm. Fiecare om poate greşi şi fiecare om are dreptul la o nouă şansă. Am nevoie de Grozavu antrenor, aţi văzut ce bine joacă echipa cu el. Nu vine Leo în fiecare zi să facă astfel de gesturi", a mai spus patronul de la FC Botoşani. "A fost un gest huliganic, la care dacă ne mai gândim mult, înnebunim şi noi. Gestul îmi aduce un prejudiciu de imagine, l-am consemnat şi trebuie să luăm măsuri ca astfel de lururi să nu se întâmple. Leo Grozavu a învăţat enorm de la un astfel de incident. Sunt foarte importante decizia şi starea lotului. Asta voi constata săptămâna viitoare. Golofca va juca, cu sau fără Leo şi lucrurile astea se pot uita", a mai precizat Valeriu Iftime.