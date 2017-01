Guynes, pe 29 la general

Emanuel Gyenes a fost cronometrat cu al 28-lea timp, la finalul etapei a doua din Raliul Dakar, care a măsurat 803 kilometri, iar înainte de traseele din Anzi se află pe locul 29 în clasamentul general.

Cea de a doua etapă din Raliul Dakar a fost una în care nu s-a navigat mergându-se foarte mult pe drumuri foroestiere şi agricole, însă din pricina ploilor pe jumătate din speciala de 275 km riderii au trebuit să facă slalom printre bălţile de noroi. A doua parte a probei a fost dominată de praf. ”A fost o zi foarte lungă am avut în total 803 km din care 275 de probă specială. Prima parte a probei a fost una rapidă şi cu secţiuni de noroi, am avut de trecut nişte bălţi cu mult noroi. Acolo am avut grijă să aleg drumul cel bun, ca să nu am probleme şi să rămân în noroi. Iar partea a doua, după alimentarea de la km 175 a fost o zonă cu mult praf şi din păcate nu am reuşit să depăşesc. Am mers până la finişul probei speciale în spatele unui concurent care a plecat în faţa mea şi nu am reuşit să îl depăşesc, deşi eram mai rapid ca el. Am avut o zi bună, traseul mi-a plăcut foarte mult. Ce nu mi-a plăcut a fost căldura, am avut peste 43 de grade C pe timpul probei. Etapa 3 va fi iarăşi o zi lungă, iarăşi dimineaţă la ora 4 porneşte primul motociclist din bivuac, aşa că noapţile sunt foarte scurte în Dakar”, a declarat Emanuel Gyenes la finalul etapei.

Etapa a treia, între San Miguel de Tucuman şi San Salvador de Jujuy măsoară în total 780 de km, din aceştia 364 km sunt reprezentaţi de proba specială. Vor fi de traversat multe riosuri (râuri perene care au apă doar în sezonul ploios) şi cel mai important este ziua în care se va lua primul contact cu Anzii. Într-o secţiune neutralizată a probei speciale se va ajunge la aproape 5.000 de metri altitudine, iar finişul specialei este la aproape 4.000 de metri altitudine. Aşadar după căldurile şi umiditatea sufocantă din Paraguay şi temperaturile foarte ridicate din etapa a doua desfăşurată în Argentina, concurenţii vor trebui să facă faţă astăzi primei provocări andine. Temperaturile vor fi mult mai scăzute, iar cea mai mare provocare va fi adaptarea cu scăderea nivelului de oxigen din aer. Concentraţia de oxigen din aer scade cu 10% la fiecare 1.000 de metri.