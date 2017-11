Hagi vinde 49% din acţiunile de la Viitorul

Gică Hagi e decis să vândă pachetul minoritar de acţiuni de la Viitorul, adică 49% din clubul de la malul mării. A confirmat-o şi Narcis Răducan.

Drept urmare, Hagi va rămâne la echipa pe care a construit-o de la 0, demontând zvonurile potrivit cărora intenţiona să accepte una dintre ofertele pe care le are din afara României. Totuşi, Hagi vrea să regândească proiectul pe care îl are la Academia sa. La începutul toamnei, pentru a diminua pierderile, Hagi a decis să retragă echipa secundă a Viitorului din campionat, cu câteva zile înainte de startul noului sezon din Liga 3. „Vând acţiuni la club, nu clubul întreg. Am dus-o până într-un punct, dar acum încercăm să cooptăm parteneri. Cred foarte mult în munca depusă şi în echipa aceasta. Nu ne vom schimba însă, ne vom axa în continuare pe Academie", a afirmat Hagi în luna octombrie, într-o conferinţă de presă. Spre deosebire de Hagi, Ionuţ Negoiţă cere pentru tot clubul Dinamo 5 milioane de euro.