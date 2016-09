Halep a întors soarta calificării

Jucătoarea română aflată pe locul 5 WTA a obţinut o calificare dificilă în optimile celui de-al patrulea, şi ultimul, turneu de Mare Şlem al anului, US Open (Flushing Meadow, Statele Unite, 22.102.700 de dolari).

Simona a învins-o pe unguroaica Timea Babos (34 WTA) cu 6-1, 2-6, 6-4 la capătul unui meci care a durat două ore şi zece minute şi o va întâlni în optimi pe Carla Suarez Navarro (12 WTA, cs 11). Semifinalistă anul trecut la Flushing Meadows, Halep a avut un prim set excelent, adjudecat în 24 de minute, după ce a condus cu 4-0. În partea a doua a meciului, s-a ajuns la 2-2, după care a urmat cel mai lung game al setului, care a avut 14 puncte. Simona a salvat două mingi de break, dar nu şi pe a treia, după care Timea nu a mai pierdut niciun game până la final, astfel că a dus meciul în decisiv. Unguroaica a condus cu 2-0, dar Halep a preluat conducerea cu 4-3, a fost egalată la 4 după un alt game de 14 puncte, după care tensiunea a atins cote înalte. Românca s-a văzut condusă cu 40-15 pe propriul serviciu, dar a câştigat patru puncte la rând, menţinându-şi avantajul e un game. A urmat la serviciu Babos, care a pus pe tabelă 40-15, după care Simona a câştigat, din nou, patru puncte la rând, convertind în punct prima oportunitate de a încheia partida.

"A fost un meci foarte greu, nu ştiu cum am revenit. Timea a jucat extraordinar în setul doi şi a avut 3-1 în setul trei. Am încercat să revin, să rămân concentrată şi să lupt în continuare, deoarece ştiam că va fi greu până la final. Am făcut tot ce am putut şi mă bucur că am câştigat. Am început bine meciul, ea a făcut câteva greşeli uşoare, apoi a lovit puternic şi s-a mişcat bine. Am încercat tot, am schimbat tactica şi cred că de aceea am câştigat, pentru că am fost mai bună pe final. Sunt într-o formă fizică bună, am resurse mentale, totul merge bine", a declarat Simona, care a precizat că la începutul zilei a avut probleme la spate.

Victorie lejeră pentru Tecău şi Rojer la US Open

Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer (cs 5) s-au calificat în optimile turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce i-au învins pe Mate Pavic şi Michael Venus (Croația, Noua Zeelandă) cu 6-2, 6-2.

Românul şi olandezul s-au impus în 56 de minute înr-un meci în care au fost conduşi o singură dată, cu 1-0, în debutul setului secund. În rest, ei nu au avut niciun fel de probleme în a-şi apropia victoria, în condiţiile în care au realizat câte două break-uri în fiecare set şi nu şi-au pierdut niciodată serviciul. Tecău a ajuns anul trecut în sferturi la Flushing Meadows, aceasta fiind cea mai bună perfomanță a sa, pe care a mai reușit-o și în 2011, alături de suedezul Robert Lindstedt. Horia şi Jean-Julien și-au asigurat 180 de puncte ATP şi vor juca în turul al treilea cu perechea Robert Lindstedt, Aisam Al-Haq Qureshi (Suedia, Pakistan), care a trecut cu 7-5, 6-7 (7), 6-3 de Henri Kontinen şi John Peers (Finlanda, Australia; cs 10).

Retragere la dublu mixt

Tecău și americanca Bethanie Mattek-Sands s-au retras din proba de dublu mixt. Cei doi, care au cucerit titlul la Australian Open în 2012, erau favoriții numărul trei și ar fi jucat în runda inaugurală cu perechea Santiago Gonzalez, Abigail Spears (Mexic, SUA), dar au fost înlocuiţi în ultimul moment cu Lindstedt şi Olga Savciuk (Ucraina).

Niculescu şi King sunt în optimi la US Open

Perechea alcătuită Monica Niculescu și americanca Vania King (cs 10) s-a calificat în optimile probei feminine de dublu din cadrul turneului US Open, după ce a dispus cu 6-3, 6-1 de gemenele ucrainene Lyudmyla și Nadiya Kicenok.

Partida a durat o oră și 19 minute. Monica şi Vania au preluat conducerea în primul set după un break realizat la 2-2, după care au dominat partida până la finalul ei. Concret, la 5-3 în primul set au mai câştigat o dată pe serviciul adversarelor, fructificând a treia minge de set, iar în partea a doua a meciului s-au distanţat la 3-0. Ulterior, la 4-1 au mai realizat un break, după care au pus capăt întâlnirii la prima oportunitate. Monica și Vania, care au anul acesta un titlu împreună, la Shenzhen, și-au asigurat 240 de puncte WTA, iar în optimi vor juca împotriva rusoaicelor Ekaterina Makarova și Elena Vesnina (cs 5). Prin calificarea în această fază a competiţiei, românca și-a egalat cea mai bună performanță a sa la Flushing Meadows, reușită în 2009 și 2010.