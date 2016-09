Halep a pierdut cu 6-2, 4-6, 6-3 în sferturi la US Open: învinsă, din nou, de Serena

Simona Halep (5 WTA, cs 5) a pierdut meciul împotriva americancei Serena Willimas, principala favorită a celui de-al patrulea turneu de Mare Şlem, US Open, în sferturile competiţiei, cu 6-2, 4-6, 6-3.

Partida a durat două ore şi 14 minute. Românca a pierdut în faţa americancei a opta oară în carieră şi rămâne astfel cu o singură victorie, obţinută în grupele Turneului Campioanelor de la Singapore 2014. Halep este prima jucătoare care îi ia break şi set liderului mondial la US Open 2016. Pentru participarea în sferturile turneului de la Flushing Meadows, Halep primeşte 780 de puncte în clasamentul mondial de simplu WTA.

"A fost greu. Este greu, sunt puţin tristă, dar trebuie să iau lucrurile pozitive, pentru că mă aşteaptă multe. Cred că acesta a fost cel mai bun meci pe care l-am făcut vreodată împotriva ei. Am simţit că sunt foarte aproape şi că am şanse să câştig. Aşa cum am zis, cred că jocul meu a fost destul de bun în seara asta. Este un lucru bun. Cred că am jucat foarte bine. Însă, m-aş putea descurca mai bine în unele momente", a spus Halep. "Este cea mai bună jucătoare, serviciul său a fost foarte bun astăzi. Joacă foarte bine pe acest teren, este acasă, şi cred că se simte foarte încrezătoare. A făcut o treabă grozavă. De aceea este numărul 1. Sunt puţin dezamăgită că nu am putut profita de şanse, însă sunt de asemenea fericită pentru felul în care am rezistat şi am jucat. Dar cred că nivelul a fost destul de înalt. Sunt mulţumită de felul în care am luptat până la final. Este ceva normal acum pentru mine, aşa că este un lucru bun", consideră Halep.

Până să ajungă în sferturi, Halep le-a eliminat pe Kirsten Flipkens, Lucie Safarova, Timea Babos şi Carla Suarez Navarro şi consideră că la această ediţie a jucat mai bine decât în 2015, când a fost eliminată în semifinale de italianca Flavia Penetta, cu 6-1, 6-3. "Trebuie să înving cele mai bune jucătoare pentru a câştiga un Grand Slam, aşa că nu contează împotriva cui joc. Trebuie doar să câştig ca să obţin acel titlu, dacă îl voi obţine într-o zi. Mă simt cu siguranţă mai bine că am jucat mai bine decât anul trecut în semifinale. Anul acesta am pierdut în sferturi, însă am dat tot ce am putut. Este OK, nu vreau să mă plâng de nimic", a conchis Halep.

Iată partidele dintre Williams şi Halep: Williams - Halep 3-6, 6-2, 6-1 (2011, Wimbledon, turul II), Williams - Halep 6-3, 6-0 (2013, Roma, semifinale), , Williams - Halep 6-0, 6-4 (2013, Cincinnati, sferturi), Williams - Halep 0-6, 2-6 (2014, Turneul Campioanelor, grupe), Williams - Halep 6-3, 6-0 (2014, Turneul Campioanelor, finală), Williams - Halep 6-2, 4-6, 7-5 (2015, Miami, semifinală), Williams - Halep 6-3, 7-6 (2015, Cincinnati, finală), Williams - Halep 6-4, 6-3 (2016, Indian Wells, sferturi), Williams - Halep 6-2, 4-6, 6-3 (2016, US Open, sferturi) şi Williams - Halep 6-2, 4-6, 6-3

"Puteam să joc mai bine. În al doilea set mi-am pierdut ritmul, iar Simona a început să joace bine, cu loviturile pe care le foloseşte de obicei. Apoi mi-am dat seama că pentru a obţine victoria aveam nevoie să îmi intensific jocul în decisiv. Nu am profitat de toate şansele pe care le-am avut, pentru că au fost câteva oportunităţi importante pe care nu le-am fructificat. A fost dezamăgitor, dar am încercat să nu-mi pierd moralul şi să rămân pozitivă. Mă bucur că am avut parte de un asemenea test", a spus Serena Williams. Ea a remarcat şi partea pozitivă a meciului: "Mă simt extraordinar. Mă bucur că am fost pusă la încercare. Cel mai bun lucru e că simt că nivelul ei a crescut în setul al doilea, dar am avut şanse de care nu am profitat. Din asta trag concluzia că puteam juca mai bine în setul al doilea şi poate reuşeam să câştig în două seturi".

La final, sportiva din SUA a vorbit despre momentul cheie al meciului: actul secund. Din fericire pentru ea, a ştiut să rămână conectată la meci, chiar dacă Halep traversa o perioadă de graţie, lucru recunoscut la final. "Mi-am pierdut ritmul în setul secund şi am fost surprinsă de loviturile minunate ale Simonei. A trebuit să îmi ridic mult nivelul în decisiv pentru a câştiga. Au fost nişte momente mai grele, dar ştiam că sunt capabilă să o scot la capăt. Greşelile şi oportunităţile ratate nu m-au făcut fericită, însă am încercat să rămân pozitivă şi să nu le las să mă afectete", a spus Serena la final, care a subliniat că nu este la sută la sută din punct de vedere fizic, dar se simte bine şi nu se plânge. Americanca o va înfrunta în semifinale pe Karolina Pliskova (Cehia, 11 WTA, cs 10) în drumul către al 23-lea titlu de Mare Şlem din carieră, un nou record în era open. Serena este la egalitate cu germanca Steffi Graf şi la două titluri de performanţa australiencei Margaret Court (24 titluri, înaintea erei open).

Celebrul antrenor american de tenis Nick Bollettieri (85 ani) a felicitat-o pe românca Simona Halep pentru evoluţia de la US Open, într-o postare pe Twitter, şi a mai scris că va avea şi ea şansa de a câştiga un titlu de Mare Şlem. "Felicitări Simona Halep, Darren Cahill & echipa pentru un foarte bun US Open! Cu siguranţă veţi avea şansele voastre să ridicaţi trofee Grand Slam", a scris el în reţeaua de socializare la finalul meciului. Şi fosta mare jucătoare americană de tenis Chris Evert a apreciat nivelul acestui sfert de finală, în aceeaşi reţea de socializare: "Meci extraordinar, de înaltă calitate între Serena Williams şi Simona Halep ... Unul dintre cele mai bune meciuri feminine din acest an...".

Jocul făcut de Simona contra Serenei a fost elogiat la unison în presa mondială. "Simona Halep a realizat ceea ce nimeni nu a mai fost capabilă să facă împotriva Serenei", a scris Reuters, care a evidenţiat faptul că românca a fost prima jucătoare care a făcut un break şi a câştigat un set contra liderului mondial la actuala ediţie a US Open. „Serena a avut nevoie să îşi arate jocul legendar pentru a o învinge pe Simona Halep”, cred şi cei de la ESPN. Site-ul WTA a anunţat că „Serena îi supravieţuieşte lui Halep într-un meci epic de la US Open. Numărul 1 mondial, Serena Williams, a câştigat unul dintre cele mai bune meciuri ale anului, impunându-se în faţa Simonei Halep într-o confruntare titanică de trei seturi”. The Guardian susţine că Simona Halep „s-a îndoit şi s-a îndoit, dar nu a vrut să cedeze. Serena Williams a fost împinsă la limită de locul 5 WTA într-un sfert de finală captivant pe Arthur Ashe Stadium”. „Serena Williams pierde pentru prima dată un set la US Open, dar trece de Simona Halep şi ajunge în semifinale după un meci plin de lovituri fantastice şi schimburi captivante”, a notat tennis.com, care a titrat: "Serena ştia că trebuie să arate ceva special pentru a câştiga şi a făcut asta". "Pusă la zid de Halep, Williams s-a calificat în semifinale", a scris şi tennischannel.com, în timp ce tennisnow.com e de părere că "Serena a rezistat provocării Simonei".

Nishikori l-a eliminat pe Murray

La masculin, britanicul Andy Murray, campionul olimpic en titre şi numărul 2 ATP, a fost eliminat în sferturi cu 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5, de japonezul Kei Nishikori (6 ATP). Murray a suferit a doua sa înfrângere în ultimele 28 de partide, iar până la competiţia de la New York a jucat şapte finale consecutive în circuitul ATP, fiind prezent şi în ultimul act la precedentele trei turnee de Grand Slam ale anului: Openul Australiei, Roland Garros şi Wimbledon. Nishikori (cs 6), finalist în 2014 la US Open, va lupta pentru un loc în finală cu elveţianul Stan Wawrinka (cs 3), care l-a învins în sferturi, cu 7-6 (7/5), 4-6, 6-3, 6-2, pe argentinianul Juan Martin Del Potro. În cealaltă semifinală, sârbul Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, îl va avea ca adversar pe francezul Gael Monfils, cap de serie numărul 10 la US Open, cei doi asigurându-şi calificarea în această fază a competiţei încă de miercuri. Ambele semifinale au loc mâine. Rezultate din sferturi: Kei Nishikori (Japonia, cs 6) - Andy Murray (GBR, cs 2) 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5, Stan Wawrinka (Elveţia, cs 3) - Juan Martin Del Potro (Argentina) 7-6 (5), 4-6, 6-3, 6-2, Gael Monfils (Franţa, cs 10) - Lucas Pouille (Franţa, cs 24) 6-4, 6-3, 6-3, Novak Djokovic (Serbia, cs 1) - Jo-Wilfried Tsonga (Franţa, cs 9) 6-3, 6-2 (abandon Tsonga).