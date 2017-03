Halep este dependentă de tenis

Simona Halep (locul 4 WTA) revine, azi, în circuit după o pauză de aproape o lună şi participă la turneul de categorie Premier de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare de 6.993.450 milioane de dolari.

Înaintea startului competiţiei, cea mai bună jucătoare a României a vorbit despre accidentarea suferită, despre cum se simte, dar şi despre situaţia wild-cardurilor primite de Maria Şarapova, subiect care a stârnit diferite opinii în rândul jucătorilor de tenis.

Simona Halep are o "dependenţă" pe care doar tenisul o poate vindeca. Numărul patru mondial s-a simţit marginalizată din cauza accidentării la genunchiul stâng, care a obligat-o să se retragă de la turneul de la Sankt Petersburg, dar acum este pregătită să revină pentru că tenisul privit de pe canapea nu este pentru ea: ”Am încercat să nu mă gândesc prea mult la tenis, a susţinut Halep pentru reporterii de la All Access Hour. "Am încercat să fiu diferită, dar nu este deloc uşor. Sunt dependentă de acest sport, iar când nu am competiţii, viaţa este foarte tristă.

Iubesc jocul, iubesc turneele. Când nu ai nimic de făcut acasa, te simţi puţin pierdut şi ai impresia că nu faci lucrurile pe care ar trebui să le faci, doar stai acasă şi nu faci nimic. Am foarte multă adrenalină când joc, foarte mulţi nervi, iar când am o pauză, îmi lipsesc toate astea”, a declarat Simona, citată de site-ul oficial al WTA.

Campioană în 2015 la Indian Wells, Simona este bucuroasă că s-a întors la acest turneu, dar a recunoscut că nu are aşteptări prea ridicate: ”Sunt bine şi mă bucur că nu mai simt durere. Nu mă pot gândi la rezultat sau că aş putea să câştig mai multe meciuri acum din cauza accidentării.

Însă, am avut câteva antrenamente bune. Astăzi am jucat un set împotriva unui sparring-partener şi am câştigat primul set, deci asta îmi dă puţină încredere, a adăugat românca râzând. ”Dar vom vedea cum o să fie în timpul unui meci oficial, deoarece este mult mai dificil. Nu vreau să mă gândesc la rezultate acum, vreau doar să fiu sănătoasă şi să fiu în stare să joc meciurile pe care le am de disputat”.

Întrebată ce părere are despre situaţia Mariei Şarapova, Simona a fost reţinută în declaraţii. ”Am auzit ce a spus Andy (n. red - Andy Murray) despre asta. Cred că din perspectiva lui are dreptate, dar eu nu ştiu ce să spun. Nu sunt acolo ca să iau astfel de decizii, deci persoanele care se ocupă de acest lucru ştiu mai bine ce o să se întâmple. După părerea mea, ea poate să primească aceste wild-carduri pentru că a fost numărul 1 mondial, este câştigătoare de Grand Slam, dar cred că şi dacă nu primeşte aceste wild-carduri poate reveni destul de repede în primele locuri".

Simona Halep, favorită patru în cadrul turneului, are bye în primul tur şi va disputa primul său meci sâmbătă, împotriva câştigătoarei dintre Alison Riske şi Donna Vekic.

La Indian Wells, Simona Halep (4 WTA) este a patra favorită a turneului pe care l-a câştigat în 2015. Ca urmare, ea joacă direct în turul secund, cu Dona Vekic (Croaţia, 86 WTA), azi, de la ora 21.00 a României.