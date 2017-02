Halep este în sferturi la Sankt Petersburg

Simona Halep (4 WTA, cs 1) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia, 710.900 dolari), după ce a învins-o pe croata Ana Konjuh (39 WTA) cu 6-4, 7-6 (2).

Românca, intrată direct în optimi, s-a impus într-o oră şi 37 de minute în faţa unei jucătoare care a trecut în primul tur de Monica Niculescu în trei seturi, cu 1-6, 6-3, 6-2. Simona avea o singură victorie în trei meciuri anul acesta, iar prin acest succes şi-a asigurat 100 de puncte WTA, urmând să joace în sferturi cu o rusoaică, Natalia Vikhlyantseva (115 WTA, beneficiară a unui wild card), care a învins-o pe compatrioata ei Daria Kasatkina (27 WTA, cs 8) cu 7-6 (4), 6-2. “Ştiam că adversara are lovituri puternice, dar am reuşit să le contracarez. Sunt foarte fericită că am reuşit să câştig acest meci. Era foarte important pentru mine, mai ales după ce s-a întâmplat în Australia. Mă simt în formă, sunt mă simt pregătită să joc şi mă bucur de timpul petrecut în St Petersburg”, a declarat Simona Halep la finalul meciului. ”Le ştiu pe amândouă, ştiu cum vor juca. Va fi un meci dificil, pentru că publicul va fi cu adversara mea. Eu o să încerc să mă bucur de meci”, a zis Halep despre partida din sferturi. Tot pe tabloul de simplu, Irina Begu (28 WTA) şi Monica Niculescu (35 WTA) au fost eliminate în din primul tur.

La dublu, Begu şi Niculescu s-au calificat în sferturi, după ce le-au învins cu 6-1, 6-3 pe Lenka Kuncikova şi Elise Mertens (Cehia, Belgia). Ele le vor întâlni, în continuare, pe Daria Gavrilova şi Kristina Mladenovic (Australia, Franţa, cs 3). În schimb, Raluca Olaru şi ucraineanca Olga Savciuk au fost învine în optimi de Jelena Ostapenko şi Alicja Rosolska (Letonia, Polonia) cu 6-2, 6-4.