Halep este tot pe 4

Românca Simona Halep ocupă în continuare locul 4 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni şi în care nu a survenit nicio schimbare în top 10 faţă de săptămâna anterioară.

Americanca Serena Williams este lider, urmată de germanca Angelique Kerber şi de Karolina Pliskova (Cehia), care are aproape 500 de puncte avans faţă de Halep. Simona mai are doar 22 de puncte în plus faţă de următoarea clasată, Dominika Cibulkova (Slovacia). Irina Begu se află în continuare pe locul 28, iar Monica Niculescu pe 39, în timp ce Sorana Cîrstea a coborât şase locuri şi este acum pe 67. La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc şi e pe 20, Raluca Olaru a urcat două trepte şi se află pe 62, iar Andreea Mitu staţionează pe 88.