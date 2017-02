Halep: “rezultatul este prea dur”

Prezentă în tribune la meciul de Fed Cup România - Belgia ca spectator, din cauza unei accidentări, Simona Halep consideră că scorul 3-1 pentru oaspete este mult prea dur.

“Fetele au jucat un tenis foarte bun, au luptat până la final. Îmi pare rău că nu au reuşit să câştige, consider că meritau foarte mult. Tot respectul pentru ele, au dat totul, dar din păcate au avut şi un pic de ghinion. Cu un aşa căpitan sper să câştigăm meciul următor. Nu este uşor acum, suntem trişti că am pierdut, dar mai este timp. Vor mai fi posibilităţi. Eu încă nu am început să fac efort, mai aştept câteva zile şi după aceea am să încep. Momentan nu am ce să spun. E foarte greu pe marginea terenului, sper să nu se mai întâmple", a spus ea. Halep a apreciat decizia Federaţiei Române de Tenis de a-l numi în postura de căpitan nejucător pe fostul tenisman Ilie Năstase. "Domnul Năstase este mai deosebit, aşa cum era şi când era jucător. Cred că a relaxat foarte mult atmosfera. Are foarte multă experienţă, chiar dacă pierdem, vorbeşte foarte frumos. Din punctul meu de vedere a fost o decizie foarte bună să fie desemnat căpitan şi sper să ne ajute şi pe viitor, chiar dacă de data asta nu a fost aşa cum ne-am dorit. Eu abia aştept meciul din aprilie şi sper să fiu în teren, iar dânsul pe bancă", a adăugat ea.

Simona se menţine pe locul 4, cu 5.172, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste (WTA). Irina Begu şi Sorana Cîrstea au urcat fiecare o poziţie, pe 28, respectiv 61, în timp ce Monica Niculescu a coborât trei locuri, până pe 39. Top 10 al ierarhiei este neschimbat, cu americanca Serena Williams pe primul loc, urmată pe podium de germanca Angelique Kerber şi de sportiva cehă Karolina Pliskova. La dublu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru se menţin pe 19, respectiv 64, iar Andreea Mitu urcă o poziţie, pe 88.

La masculin, Marius Copil a reuşit un salt de patru locuri şi se află pe poziţia a 130-a. El este singurul român din top 300, Dragoş Dima coborând cinci locuri, pe 302, iar Adrian Ungur, două poziţii, pe 318. În top 10 se înregistrează o singură modificare, elveţianul Roger Federer făcând rocada cu francezul Gael Monfils pe locurile 9-10. Lider este în continuare britanicul Andy Murray, urmat de sârbul Novak Djokovic şi de elveţianul Stan Wawrinka. La dublu, Horia Tecău se află în continuare pe 18, iar Florin Mergea a coborât un loc şi se află pe poziţia a 24-a.