Halep s-a retras la Sankt Petersburg

Jucătoarea de tenis Simona Halep (4 WTA, cs 1) s-a retras înainte de meciul din sferturile turneului WTA de la Sankt Petersburg, din cauza unei accidentări la genunchi, informează site-ul competiţiei.

Românca urma să joace împotriva rusoaicei Natalia Vikhlyantseva (115 WTA, beneficiară a unui wild card). Problemele medicale continuă să perturbe acest debut de sezon al Simonei Halep, numărul patru mondial, care a fost eliminată în optimi la primul său turneu din 2017, la Shenzhen, şi a pierdut în primul tur la Australian Open, eşecuri pe care le-a pus şi pe seama faptului că nu a evoluat la o capacitate fizică normală.

"Sunt foarte dezamăgită că a trebuit să mă retrag din sferturile de finală, azi, dar genunchiul meu nu este OK", a declarat principala favorită. "După ultimul meu meci am simţit o durere şi cred că era riscant să continui să joc aici. M-am simţit foarte bine la St. Petersburg Ladies Trophy. Am avut şansa de a vizita locuri faimoase ca Muzeul Faberge - care este uimitor. Oraşul şi turneul sunt frumoase şi abia aştept să revin aici. Să sperăm că data viitoare voi fi sănătoasă şi voi juca mai bine", a mai spus Halep. Vikhlyantseva devine prima semifinalista a turneului din Rusia, fază în care va juca împotriva Kristinei Mladenovic (Franţa, 51 WTA) sau a Robertei Vinci (Italia, 21 WTA).

Retragerea Simonei din turneul de la St. Petersburg dă emoţii, cu 8 zile înaintea meciului de Fed Cup cu Belgia, programat în perioada 11-12 februarie la Sala Polivalentă Ioan Kunst Ghermănescu din Bucureşti. Rămâne de văzut, dacă nu va putea juca, pe cine va chema căpitanul nejucător Ilie Năstase. Irina-Camelia Begu (28 WTA), Monica Niculescu (35 WTA) şi Sorana Cîrstea (59 WTA) sunt celelalte 3 componente pentru meciul din turul I al Grupei Mondiale II, cărora li se adaugă rezerva Patricia Ţig (104 WTA). Cele mai mari şanse pentru o convocare le-ar avea Raluca Olaru, care în acest an a câştigat proba de dublu a turneului de dublu de la Hobart şi a jucat o altă finală, la Shenzen, alături de Olga Savchuk, din Ucraina. Dacă va fi aşa, Olaru şi Niculescu vor face pereche la dublu, Monica pare favorită să joace şi la simplu, iar a doua jucătoare de simplu va fi aleasă între Irina şi Sorana.