Halep va juca în optimi cu Siniakova

Ocupanta locului 4 în clasamentul WTA şi desemnată a doua favorită la Shenzen Open (China, 626.750 de dolari) a câştigat meciul cu sârboaica Jelena Jankovic (54 WTA) din primul tur cu 6-1, 3-6, 6-3.

Românca o va întâlni în optimi pe Katerina Siniakova (Cehia, 52 WTA), care a dispus, luni, de chinezoaica Shuai Peng (83 WTA), cu 6-3, 7-5.

Partida dintre Simona Halep şi Katerinia Siniakova, premieră în circuitul WTA, din optimile de finală, se va disputa miercuri, 4 ianuarie, nu înainte de ora 07:30, ÎN DIRECT la Digi Sport 2, fiind al doilea meci al zilei de pe terenul central. Înainte se va juca întâlnirea dintre Kristina Pliskova şi Kai-Chen Chang.

În urmă cu un an, Simona Halep nu a evoluat în prima săptămână, întrucât s-a retras de la Brisbane şi, astfel, nu are niciun punct de apărat la Shenzhen. Românca va trebui însă să ajungă cel puţin în finală, în China, dacă nu vrea să piardă puncte până la Australian Open.

În condiţiile în care a anunţat că nu va juca un alt turneu în săptămâna premergătoare celui de la Melbourne, ea va trebui să-şi apere la Shenzhen şi cele 180 de puncte câştigate în 2016 la Sydney (turneu Premier), acolo unde a ajuns până în semifinale.

"Este mereu dificil să joci împotriva Jelenei, este o jucătoare bună. Am avut un meci greu pentru primul tur şi pentru debutul de sezon. Sunt foarte fericită că am câştigat, chiar şi în trei seturi. Am avut eficienţă bună cu dreapta şi cu serviciul A fost un meci dificil, Jelena Jankovic este o jucătoare foarte bună. De asemenea, a fost şi primul pe 2017 şi nu a fost deloc uşor să încep anul cu un asemenea meci. Dar sunt mândră că am putut să mă impun în cele din urmă. Am început bine partida, însă ea a revenit destul de bine şi a încercat să fie mai agresivă în joc. Mă bucur că am reuşit să revin în setul al treilea. Azi am făcut totul pentru a câştiga pentru că îmi face plăcere să joc la Shenzhen", a spus la finalul partidei Halep, care a ajuns la şapte victorii la rând în faţa Jelenei, sârboaica având un singur succes cu Simona, în primul meci direct. "Am câştigat turneul de aici aşa că îmi doresc să mă impun în cât mai multe partide şi la ediţia din acest an. Îmi doresc să repet succesul de acum doi ani, dar nu va fi uşor, fiecare meci este greu aici", a adăugat numărul 4 WTA.

În setul decisiv, Simona a cerut ajutorul antrenorului Darren Cahill la un time-out medical solicitat de Jankovic. "Trebuie să găsim o cale spre victorie. Trebuie să nu mai greşeşti, să fii atentă la fiecare punct pe care îl joci! Vreau să fii mai atentă pe forehand, pentru că e lovitura cu care i-ai oferit şanse până acum. Rămâi puternică pe picioare, indiferent de situaţie, şi urmăreşte mingea! Limpezeşte-ţi mintea, pentru că astăzi avem un prim test important. Luptă pentru fiecare punct cât de tare poţi! Asta este cheia, nu complica lucrurile! Aleargă, concentrează-te şi refuză să pierzi! Până la capăt, Simona, poţi câştiga!", i-a transmis australianul. Discursul lui Darren, recunoscut ca un bun motivator, a mobilizat-o pe Simona, iar a doua favorită a turneului a intrat imediat în control! Halep a câştigat următoarele două game-uri şi s-a desprins la 5-2, în timp ce Jankovic a mai punctat o singură dată până la finalul unui meci care a durat o oră şi 50 de minute.

Simona a schimbat tactica de pregătire a sezonului şi s-a antrenat în Australia încă din decembrie 2016, alături de antrenorul Darren Cahill. Românca spune că este în plenitudinea forţelor şi abordează noul an cu o încredere mai mare. "A fost o schimbare bună. E o diferenţă mare în comparaţie cu pregătirea din România. M-am antrenat multe zile la temperaturi ridicate şi asta m-a ajutat să mă acomodez. În plus, n-am avut nicio problemă de sănătate, spre deosebire de presezonul trecut. Am muncit foarte tare, n-am avut nicio zi liberă. O modificare importantă, dar mă simt mult mai puternică, revigorată înaintea sezonului. Nu am doi metri înălţime, nu sunt plină de muşchi, dar joc rapid şi inteligent. Mereu caut să mai bună şi să câştig meciuri. Am mai lucrat la lovitura de dreapta şi la serviciu. Fac cum îmi spune Darren mereu: «refuză să pierzi»! Dau totul, fără a mă gândi prea mult la rezultat. Nu vreau să pun presiune pe mine vorbind despre trofee şi turnee de Mare Şlem", a spus Halep pentru WTA.

Perechea Simona Halep, Monica Niculescu a pierdut cu 6-3, 6-3, în faţa rusoaicelor Natela Dzalamidze şi Veronika Kudermetova, în runda inaugurală a probei de dublu. Tot azi, Niculescu a fost eliminată şi la simplu, de Qiang Wang, cu 7-6 (1), 6-4, în timp ce Halep va evolua mâine dimineaţă, în optimi, împotriva cehoaicei Katerina Siniakova. La rândul ei, Sorana Cîrstea (78 WTA), a fost eliminată în optimi, cu 6-0, 6-3, după o oră şi 19 minute, de poloneza Agnieszka Radwanska (4 WTA, cs 1).