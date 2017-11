Ibrahimovic a revenit pe teren după şapte luni

Riviera Franceză, primăvară anului 1936. Ondine are 17 ani şi îşi petrece o parte din zi alături de mama sa, în bucătăria micuţului restaurant al familiei – Cafe Paradis. Un client misterios, care călătoreşte sub un pseudonim, are o cerinţa neobişnuită: doreşte ca prânzul să îi fie servit, în secret, la vila pe care a închiriat-o în apropiere.