Ibrahimovic vrea titlul cu MU în acest sezon

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic doreşte să câştige de campion al Angliei cu Manchester United în acest sezon, acesta fiind motivul pentru care a decis să se întoarcă la gruparea de pe Old Trafford, de care se despărţise în vară.

"Am spus că mă întorc ca să termin ceea ce am început. Cu tot ceea ce am construit în primul sezon - desigur, am câştigat trei trofee - finalul nu era cel la care mă aşteptam. Obiectivul meu final este titlul în Premier League. Tot ceea ce am început în cursul primului meu sezon, trebuie să se finalizeze în cel de-al doilea", a declarat 'Ibra' într-un interviu acordat fostului internaţional francez Thierry Henry, care lucrează în prezent pentru postul de televiziune Sky Sports.

În vârstă de 36 ani, Zlatan Ibrahimovic a câştigat patru titluri consecutive de campion al Franţei cu Paris Saint-Germain, înainte de a se alătura antrenorului portughez Jose Mourinho la Manchester United, în vara anului trecut. El a reuşit să înscrie 28 de goluri în 46 de meciuri, însă sezonul său a fost întrerupt brusc în luna aprilie 2017, când a suferit o ruptură de ligamente la genunchi, în cursul unui meci din semifinalele Europa League, competiţie câştigată de echipa sa.

Operat cu succes în Statele Unite, Ibrahimovic şi-a continuat recuperarea la clubul Manchester United, cu care nu se mai afla sub contract de la finalul sezonului trecut, iar în luna octombrie a semnat un nou acord cu trupa lui Mourinho. Suedezul se pregăteşte acum să-şi facă revenirea pe gazon luna viitoare.

"Nu am mai avut niciodată o accidentare atât de gravă şi toţi au început să spună: «s-a terminat» sau «este prea bătrân». Acest lucru m-a ambiţionat. Accidentarea mi-a dat energie şi un obiectiv. Vreau să văd pună unde pot merge cu corpul meu. În ultimii ani, atunci când te gândeşti cât ţi-a mai rămas de jucat, la antrenamente şi la toate sacrificiile pe care trebuie să le faci, ai putea ezita. Însă accidentarea a făcut lucrurile mai uşoare. Acum am un scop: acela de a reveni şi de a juca din nou", a mai spus Ibrahimovic.