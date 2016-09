Încă 9 medaliaţi olimpici dopaţi pe lista hackeri-lor ruşi

Fancy Bear, grupul de hackeri ruşi care a spart serverele Agenţiei Mondiale Antidoping continuă să publice nume de sportivi care au luat substanţe interzise cu acordul WADA.

Pe noua listă, publicată sâmbătă, apar următoarele nume:

Kimberley Brennan (foto; Australia, 31 de ani) - canotoare campioană mondială şi olimpică. La Jocurile Olimpice de la Rio a câştigat medalia de aur la proba de simplu vâsle;

Nicola Adams (Marea Britanie, 33 de ani) - 2 medalii de la aur la Jocurile Olimpice (2012 şi 2016), o medalie de aur şi trei de argint la Campionatele Mondiale, o medalie de aur şi una de argint la Campionatele Europene. Este prima pugilistă care a câştigat titlul olimpic. În 2016 a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice şi Campionatele Mondiale, iar în 2015 a fost medaliată cu aur la Jocurile Europene;

Laura Rebecca Trott (Marea Britanie, 24 de ani) - la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, A făcut parte din echipa de ciclişti a Marii Britanii, iar la proba de team-pursuit a câştigat aurul olimpic stabilind recorduri olimpice atât în calificări, cât şi şi cursa pentru medalii reuşind să depăşească astfel echipa Statelor Unite ale Americii - campioană mondială. Trott a devenit prima sportivă britanică ce a câştigat trei medalii de aur. La finalul competiţiei de la Rio, Trott şi logodnicul său Jason Kenny au fost denumiţi de presa britanică "cuplul de aur", cei doi câştigând 5 medalii de aur împreună;

Siobhan-Marie O'Connor (Marea Britanie, 20 de ani) - a câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio la proba de 200 metri individual. Înotătoarea britanică este cea mai decorată sportivă din Anglia la Jocurile Commonwealth din 2016, cu şase medalii. Suferă de colită ulcerativă, un timp ce boală inflamatoare intestinală;

Olivia Carnegie-Brown (Marea Britanie, 25 de ani) - a câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio, în proba feminină de 8 rame. Mai are în palmares o medalie de la bronz (2012), două de argint (2012 şi 2014) şi una de aur (2016) la Campionatale Europene;

Jeanette Ottesen (Danemarca, 28 de ani) - a participat la Jocurile Olimpice din 2004, 2008, 2012 şi 2016. Deţine recordul naţional la 100 de metri fluture, iar la Rio a câştigat medalia de bronz ca parte a echipei ce a participat la proba 4x100 de metri. Ca urmare a acestei prestaţii, echipa daneză a doborât recordul european la această probă;

Alexander Belonogoff (Australia, 26 de ani) - canotorul australian a câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio în proba de patru rame fără cârmaci;

Jack Bobridge (Australia, 27 de ani) - ciclistul australian a câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Rio în proba de team-pursuit;

Garcia Mireia Belmonte (Spania, 25 de ani) - este prima înătătoare din Spania care reuşeşte să câştige medalia de aur la Jocurile Olimpice, performanţă izbutită la Rio în proba de 200 de metri fluture. Deţine cinci recorduri mondiale pe distanţe scurte;

Justus Julian (Germania, 28 de ani) - a concurat în proba de trageri la 10 cu puşca cu aer comprimat la Jocurile Olimpice din 2012;

Laura Siegemund (Germania, 28 ani) - tenismena germană a obţinut în 2016, la Australian Open, cea mai importantă victorie din carieră reuşind să o învingă pe Jelena Jankovic, fost număr 1 mondial, în trei seturi. La turneul de la Stuttgart a ajuns până în finală după ce a eliminat pe parcurs trei sportive din Top 10 mondial, inclusiv pe Simona Halep. La Roland Garros şi Wimbledon a fost eliminată din primul tur. În iulie, a câştigat primul său titlu din carieră, la Bastaad. În septembrie, la US Open, Siegemund a câştigat primul său titlu de Grand Slam la proba de dublu mixt alături de Mate Pavic.

Kim Brennan, campioană olimpică la Rio în proba de simplu vâsle a reacţionat imediat după ce numele ei a apărut pe cea de-a treia listă publicată de hackerii de la Fancy Bear.

Kimberley Brennan şi-a exprimat dezamăgirea că numele ei a fost inclus în acest scandal şi spune că singura ei vină este că şi-a injectat adrenalină, ca urgenţă medicală, la indicaţiile doctorilor. "Am luat acea substanţă pentru a combate o reacţie alergică severă. Mi-a fost administrată de către doctorii de la secţia de urgenţe a spitalului şi în niciun caz nu am vrut să îmi îmbunătăţesc performanţele sportive. Am fost extrem de bolnavă şi acum sunt foarte supărată pentru că istoricul meu medical a fost făcut public.” a spus Brennan, conform Reuters. Tratamentul despre care vorbeşte sportiva din Australia i-a fost adiministrat în ianuarie 2014, iar oficialii canotajului australian spun că atât Brennan, cât şi un alt sportiv ce apare pe aceeaşi listă, Alexander Belonogoff au primi acceptul medicilor de a folosi EpiPen, un dispozitiv auto-injector care este folosit de către cei care suferă de alergii puternice.

"Noi, la federaţia de Canotaj, nu am făcut altceva decât să respectăm indicaţiile date de către medici în cazul celor doi sportivi. Substanţele pe care aceştia le-au luat sunt folosite doar în scopuri terapeutice şi în niciun caz pentru a îmbunătăţi performanţele sportivilor.” a declarat şi Peter Fricker, medicul lotului de canotaj al Australiei.