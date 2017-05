Încă un trofeu pentru Olăroiu

Cosmin Olăroiu, antrenorul celor de la Al Ahli, a fost desemnat antrenorul anului în Emiratele Arabe Unite, a treia oară în ultimii patru ani.

Olăroiu i-a învins în lupta pentru acest titlu pe Henk Ten Kate, antrenorul campioanei Al Jazira şi pe argentinianul Rodolfo Aruabarena, care a încheiat cu Al Wasl pe locul 2 în Emirate. "E meritul jucătorilor mei. Mai am un an de contract cu Al Ahli, nu are rost să vorbim despre vreo posibilă plecare", a spus Olăroiu. Al Ahli a încheiat pe locul 3 în Emirate, poziţie care o califică în play-off-ul Ligii Campionilor Asiei. "Am câştigat datorită jucătorilor. Pregătesc cei mai buni fotbalişti. Am avut multe probleme la echipă şi cred că am realizat o performanţă bună" Olăroiu, după ce a primit trofeul